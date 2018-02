LA DEUXIÈME SESSION PROFESSIONNELLE DE FÉVRIER A ÉTÉ INAUGURÉE, HIER, À BATNA Mebarki mise sur la formation de qualité et le partenariat

La deuxième session de la formation et de l'enseignement professionnels a été inaugurée, hier, à Batna par le ministre du secteur, Mohamed Mebarki. Plus de 30.000 nouveaux stagiaires ont regagné cette nouvelle session dans toutes les spécialités et formations dont dispose la Nomenclature nationale de formation et des métiers du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Dans ce sens, le ministre Mohamed Mebarki précise que «par rapport à la préparation de cette nouvelle rentrée, et en répondant aux demandes grandissantes pour la formation, le secteur a pu assurer plus de 290.000 nouveaux postes de formation dans toutes les formes de formation», a-t-il asséné.

La session de février se démarque par la diversification de sa plate-forme et ses offres en matière de formation. Cette nouvelle démarche est soutenue, selon Mohamed Mebarki, par «la stratégie du gouvernement dans le cadre de l'adéquation de la formation avec le travail et les besoin en matière de ressources humaines. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette option de programmer 370 spécialités couvrant 22 sections professionnelles couronnées par un diplôme d'Etat», a mentionné le ministre Mohamed Mebarki.

Ces offres, en termes de formation, visent selon le ministre ainsi que la stratégie mise en place par le gouvernement, à donner des possibilités aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de terminer leur cycle d'enseignement obligatoire pour leur permettre d'obtenir un diplôme et une qualification.

Pour rappel, cette nouvelle session a vu la mobilisation de 1250 établissements de formation au niveau national pour répondre aux demandeurs de formation et d'enseignement professionnels et 20 autres nouveaux établissements sont entrés en service cette année.

Cette session se distingue aussi par le recrutement de 2000 formateurs pour assurer l'enseignement et l'encadrement pédagogique par rapport à de nouvelles spécialités qui viennent d'entrer en vigueur lors de cette nouvelle session de février. Dans ce sillage, le ministre Mohamed Mebarki a déclaré que «nous visons à travers cette mobilisation de ces moyens matériels et pédagogiques à réussir les réformes qualitatives dans le secteur qui vise la création des conditions qui permettraient à nos jeunes de suivre une formation de qualité et de haut niveau, à travers la modernisation de la pédagogie et les programmes de la formation et le développement de la fonction de l'ingénierie dans la formation et le renforcement des mécanismes de l'orientation et la formation des formateurs», et d'ajouter que «mettre le secteur en relation étroite avec le monde du travail et l'intégration des instruments de la qualité dans la formation et l'adaptation du cadre juridique de la formation professionnelle», a précisé le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

Il a, en outre, souligné lors de sa visite à la wilaya de Batna pour inaugurer la nouvelle session de formation et de l'enseignement professionnels de février, le fait que la nécessité s'impose pour maintenir la cadence de travail dans le sens qui vise le renforcement et l'élévation du niveau des cadres formateurs du secteur et de leur mise à niveau en permanence en tenant compte des mutations que connaît le monde de la formation et de l'enseignement professionnels dans le monde en général.

La réforme qui vient d'être initiée dans le secteur a été corroborée par l'impératif d'intégrer le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels au monde économique et à la sphère de l'emploi en optant pour des politiques de partenariat avec les opérateurs économiques et entreprises nationales dans la perspective de donner plus d'efficacité à la formation de la ressource humaine et la doter d'une qualification de qualité pour qu'elle puisse apporter sa contribution concrète au service de l'économie nationale.

Cette réforme consolide l'approche visant le maintien et la promotion de la formation à travers l'apprentissage qui est considéré comme pierre d'achoppement de la politique de formation de la tutelle.

Cette nouvelle démarche est soutenue aussi par la nouvelle volonté du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels de réviser la Nomenclature nationale des spécialités et des métiers qui sera finalisée d'ici septembre de l'année en cours.