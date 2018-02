LA TUTELLE INVITE LES MÉDECINS RÉSIDENTS AUJOURD'HUI À UNE RENCONTRE Un pas vers la reprise du dialogue

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les actions des blouses blanches se sont multipliées

Les négociations engagées par la tutelle il y a de cela des semaines ont été suspendues par le département de Mokhtar Hasbellaoui.

Vers la reprise du dialogue entre la tutelle et les médecins résidents? C'est ce à quoi répondra la réunion qui se tiendra aujourd'hui à 14 h entre le Camra et les représentants du ministère de la Santé. Le représentant du collectif, le docteur Mohamed Taileb, nous a confié ne pas avoir une idée précise sur ce qui se dira lors de cette entrevue. «Nous ne savons pas exactement sur quoi ça tournera, peut-être qu'il y a eu prise de décision et peut-être pas, nous le saurons à l'issue de la réunion», a-t-il avancé hier. Il a indiqué par ailleurs, que le Camra se dit ouvert au dialogue et ne refusera pas le débat. Est-ce là un pas de la tutelle afin de reprendre de nouveau les discussions? «Il est tout à fait possible que ce soit lié à cela, après, il y a toujours des points d'interrogation», répond le docteur Taileb. Ce dernier a en outre, fait savoir que cette rencontre n'a pas été décidée à l'avance, mais elle intervient à l'improviste «nous avons reçu un appel de la part d'un représentant de la tutelle pour nous en informer». Cette entrevue sera marquée par la présence du professeur Salah Eddine Bendib, ainsi que d'autres représentants du ministère de la Santé, a-t-on appris.

Pour rappel, les négociations engagées par la tutelle il y a de cela des semaines ont été suspendues par le département de Mokhtar Hasbellaoui. Le ministre avait posé aux médecins résidents comme seule condition préalable à la reprise du débat, le gel de leur grève illimitée qui tirait vers la fin de son troisième mois. A ce moment-là, le courroux des blouses blanches n'a pas tardé à se manifester. Les actions des blouses blanches se sont multipliées afin de dénoncer le «mutisme des autorités concernées», et appeler le gouvernement à prendre en charge les préoccupations qui ont été soulevées, et ce, de façon concrète. D'un autre côté les membres du Camra reprochent au ministère de la Santé d'avoir installé une commission intersectorielle totalement dépourvue de pouvoir décisionnel et dont le champ d'action se trouve limité. Par le biais des rencontres qui se sont déroulées dans ce sens, la tutelle avait adressé une série de propositions aux représentants du Collectif portant sur le service civil mais lesquelles ont été rejetées par les contestataires. Ces derniers avaient souligné que parmi les gages de la tutelle, beaucoup de points sont des droits qui sont garantis par la loi, et que par conséquent, cela ne s'apparente aucunement à l'octroi d'avantages susceptibles de satisfaire la plateforme de revendications.

La semaine dernière, les médecins résidents ont organisé trois marches simultanées dans trois wilayas distinctes, à savoir Oran, Sétif et Blida. Une autre action d'envergure s'apprête à se dérouler cette fois dans la wilaya de Constantine, ce mercredi. Le comité local de la wilaya a appelé, au nom du Camra, l'ensemble des médecins résidents à battre le pavé. Une initiative qui se veut «une réponse face au silence du gouvernement», est-il souligné.