Une délégation de médecins français à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Dans le cadre d'un échange entre la direction de la santé de Bouira et l'association d'amitié populaire franco-algérienne, une équipe médicale forte d'une trentaine de professeurs, spécialistes, médecins et deux sages-femmes est à Bouira jusqu'au 3 mars prochain. Ces praticiens de diverses spécialités ont été répartis selon un programme sur les structures concernées de la wilaya. Pour cette première journée, les hôtes de la wilaya ont été affectés à l'EPH Mohamed Boudiaf, établissement de proximité de santé publique Aboubakr Belkaid et à l'EHS de Sour El Ghozlane. En plus des consultations, des interventions chirurgicales, ces médecins établissent des protocoles en étroite collaboration avec les praticiens exerçant au niveau de ces structures. Cet échange qui demeure une première à Bouira est le fruit d'un travail mené par plusieurs personnes à leur tête le docteur Sayah, secrétaire général de la Fédération internationale des donneurs de sang. La nouvelle directrice de la santé de Bouira pour sa part n'a pas lésiné sur les moyens pour la réussite certaine de l'opération. Cet échange qui ne sera pas le dernier se veut un moyen de venir en aide aux malades ne disposant pas de moyens financiers et nécessitant des diagnostics approfondis. Il faut aussi préciser que ces derniers temps, plusieurs associations ont investi le terrain en organisant des quêtes au profit des patients lourds et qui dans la majorité des cas sont transférés en Tunisie. Cet échange montre aussi que l'Algérie dispose de moyens et de compétences en mesure de prendre en charge tous les cas. Nos médecins qui ont fait leurs preuves à maintes occasions profiteront aussi de l'expérience des sommités dans certaines spécialités. Nous reviendrons en détail sur cette opération qui a suscité une joie parmi les malades rencontrés hier à l'Epsp de Farachati à Bouira.