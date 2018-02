LOGEMENTS À BÉJAÏA Le privé à la commande

Par Arezki SLIMANI -

Il y a 7 000 logements en cours de réalisation

Le secteur du logement au niveau de la wilaya de Béjaïa fait parler de lui. Alors que la dotation est assez conséquente, la réalisation reste à la traîne et c'est le privé qui prend le pas.

8 100 logements sont en cours de réalisation. Un millier est totalement achevé, indiquait récemment le directeur du logement à Béjaïa, mais «sans VRD», précise-t-il. Récemment encore, lors de l'une de ses sorties, le wali de Béjaïa avait annoncé la livraison de 3900 logements Aadl avant la fin du premier semestre de l'année en cours. Pourtant, seules 1000 unités sont achevées jusque-là. Oued Ghir sera un pôle avec quelque 16000 logements, tous segments confondus. Pour les logements Aadl et LPA, il s'agit d'éviter des retards inhérents par exemple à l'utilisation des terrains de l'agriculture.

Pour ce qui est de l'habitat rural, Béjaïa a reçu un quota exceptionnel, puisé du reliquat d'autres wilayas probablement. Il s'agit d'un millier d'aides qu'on mettra à la disposition des localités retenues.

4025 attributions, dont 3000 qui ont dépassé une année, en cours de réalisation. Concernant le programme du logement public locatif on comptabilise 28750 unités, dont 15261 sont achevées, 12558 en cours et 931 à l'arrêt pour diverses oppositions. Parmi celles qui sont en cours de réalisation, il y a 7000 logements, y compris ceux des autres segments qui ne sont pas achevés à cause des VRD.

Pour leur réalisation, une enveloppe financière de 920 millions de dinars a été débloquée spécialement pour la réalisation des VRD des logements sociaux. Aux côtés des programmes étatiques, le privé s'inscrit fortement dans la réalisation des logements. Les promotions immobilières sont une réalité à Béjaïa. Elles se distinguent par la rapidité des réalisations.

Les logements de type promotionnel privé suscitent l'engouement chez les citoyens. Les crédits bonifiés accordés par les pouvoirs publics, la rapidité dans la livraison et la situation géographique de Béjaïa sont les principales raisons que le président de l'Association des promoteurs immobiliers de Béjaïa développe dans un entretien qu'il nous a accordé.

Les logements promotionnels libres en cours de construction s'établissent à 5 705 unités, dont 1884 unités en cours d'instruction de permis de construire et 3759 en cours d'étude. Aujourd'hui, sur les 5300 promoteurs immobiliers affiliés et inscrits au tableau national, Béjaïa compte 250 inscrits et affiliés.

Elle se classe à la 6ème place après Alger, Sétif, Oran, Annaba et Tizi Ouzou.

En nombre de logements promotionnels garantis et produits, Béjaïa se classe à la première position au niveau national avec 10.700 logements, derrière elle Alger et Annaba.

Par contre, en nombre de logements LSP et LPA, elle se classe à la 20ème place avec 5000 logements jusqu'à ce jour.