SAMIR DJAMA, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS, À L'EXPRESSION "La demande du produit privé reste croissante"

Par Arezki SLIMANI -

Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Samir Djama revient sur la problématique de la promotion immobilière en Algérie.



L'Expression: Dans quelle situation se trouve le secteur aujourd'hui?

Samir Djama: L'activité immobilière libre est en train d'évoluer à une vitesse exponentielle. Lors du dernier Salon du promoteur immobilier de Béjaïa le Sapib 4 qui s'est déroulé du 16 au 20 mai 2017, un recensement effectué sur 22 promoteurs de la wilaya a révélé ce qui suit: 5705 unités de logements promotionnels libres en cours de construction dont 1884 sont en cours d'instruction de permis de construire et 3759 en cours d'études. Aujourd'hui, sur les 5300 promoteurs immobiliers affiliés et inscrits au Tableau national, Béjaïa compte 250 inscrits et affiliés. Elle se classe à la 6e place après Alger, Sétif, Oran, Annaba et Tizi Ouzou.

En nombre de logements promotionnels garantis et produits, Béjaïa se classe à la première position au niveau national avec 10700 logements avec derrière elle Alger et Annaba. Par contre, en nombre de logements LSP et LPA, elle se classe à la 20e place avec 5000 logements jusqu'à ce jour. Malgré l'hostilité que développe la société envers les promoteurs immobiliers privés, il n'en demeure pas moins que la demande du produit immobilier privé reste croissante. Cela est dû à la qualité et l'adaptation de leurs produits à la demande du citoyen, qui devient de plus en plus exigeant en matière de délai et de qualité.

L'activité immobilière libre, aujourd'hui, atténue la tension sur la demande du logement social; elle crée des emplois directs et indirects, elle ralentit le développement anarchique des constructions illicites. Le promoteur immobilier privé est devenu un acteur incontournable dans la vie sociale et économique algérienne, il est aussi directement impliqué dans l'urbanisation, l'esthétique des tissus urbains, l'écologie et le bien-être familial. Une tâche noble dont certains promoteurs ne sont malheureusement pas à la hauteur.



Les dernières dispositions de la loi 11-04 relative à l'activité immobilière ont-elles été concluantes pour la profession?

Les dernières dispositions de la loi 11-04 relative à l'activité immobilière ont réglé certains aspects, mais l'encadrement réglementaire de cette activité reste déséquilibré et insuffisant. Cette loi pour laquelle l'Apib a fait plusieurs contributions, contient des contradictions et des erreurs flagrantes pour lesquelles nous avons interpellé à plusieurs reprises le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.



Vous n'êtes donc pas satisfait?



Un projet de révision de la loi avec nos propositions est renvoyé aux calendes grecques. Cette loi a été rédigée par des législateurs qui n'ont aucune relation avec l'activité immobilière et sans consulter les professionnels expérimentés (promoteurs et notaires). Une loi équilibrée doit permettre la protection non seulement du citoyen, mais aussi de l'opérateur économique investi dans tous ses rôles énumérés ci-haut, elle doit permettre d'aboutir à un tissu urbain fonctionnel, esthétique qui répond aux besoins quotidiens des citoyens et au bien-être des familles.



Quelles sont les contraintes et les entraves que vous rencontrez?

Les entraves sont énormes dans toutes les phases d'initiation, de réalisation et de livraison des projets immobiliers. En premier lieu, la phase d'achat du terrain et d'initiation du projet est souvent sujet à des complications juridiques où nous demeurons le maillon faible. N'importe quel citoyen ou groupe de citoyens peuvent arrêter temporairement un projet immobilier devant la justice avec un simple courrier, opposé à des actes notariés dûment publiés ou un permis de construire du promoteur. Aussi, les litiges naissent à partir des erreurs commises par le cadastre.

La phase d'instruction du permis de construire demeure la plus compliquée, où règne la bureaucratie, l'incompétence et l'abus de pouvoir.La loi n'est souvent pas respectée et les fonctionnaires indélicats ne sont jamais sanctionnés. La phase de construction souffre d'un manque de main-d'oeuvre et de qualification. La procédure d'emploi de la main-d'oeuvre ou d'entreprise étrangère est fastidieuse. Les branchements aux réseaux publics, notamment l'électricité et le gaz, sont une affaire d'Etat dans un Etat. Il faut les vivre pour y croire. La procédure d'obtention de la conformité n'est jamais respectée et retarde considérablement la livraison des projets.

On peut mettre 18 mois pour finir un projet, mais 5 ans pour passer toutes ses phases administratives. Le plus dramatique aujourd'hui à Béjaïa, reste le temps démesuré que prend la Conservation foncière pour publier un acte. L'argument du manque de personnel est avancé par cette dernière depuis plus de quatre années. La seule solution que la Conservation de Béjaïa a trouvée, c'est d'accorder un quota de 10 actes par notaire par semaine. Une pratique qui pénalise le citoyen et l'activité.



On constate ces derniers temps un véritable engouement pour la promotion immobilière privée. Comment expliquez-vous cela?

L'engouement pour la promotion immobilière, s'explique par le fait que malgré les grosses contraintes, ça reste une activité rentable à court terme. C'est loin d'être l'activité la plus rentable, devant l'importation des céréales, l'industrie de l'agro-alimentaire...etc. mais c'est une activité passionnante, accessible, qui ne requiert pas de qualifications spécifiques. Néanmoins, le pouvoir d'achat est en baisse, la vente se ralentit, les contraintes bureaucratiques s'alourdissent et plusieurs promoteurs commencent à vendre leurs terrains. Il est utile de noter que le promoteur immobilier privé demeure très vulnérable sur le plan juridique et reste à la merci du fonctionnaire le plus bas de la hiérarchie.



Certains promoteurs continuent à porter sérieusement préjudice à la profession, quelles sont les mesures que vous avez prises à leur encontre?

Effectivement, certains promoteurs portent préjudice à l'image de cette noble profession que nous défendons avec beaucoup de peine. Notre association qui a pour objectif principal «la défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents», n'a pas de moyens coercitifs, néanmoins nous n'acceptons pas les promoteurs véreux dans notre association. Un travail de moralisation envers les jeunes promoteurs immobiliers est souvent entrepris par le bureau de l'Apib.



Le secteur de la promotion immobilière demeure porteur à Béjaïa en dépit de la cherté du mètre carré?

Si le prix du terrain baisse, et ça sera certainement le cas dans les prochaines années, l'activité immobilière à Béjaïa sera toujours porteuse, tout simplement parce que c'est une ville magnifique, avec des habitants magnifiques où tout Algérien souhaite s'y installer.



Quel est l'objet de votre prochaine assemblée générale qui aura lieu le 2 mars de cette année?

Nous allons élire un nouveau président et un nouveau bureau, pour ma part après deux mandats consécutifs j'ai annoncé mon retrait pour laisser la place à une nouvelle dynamique. L'Apib étant l'unique association de promoteurs immobiliers en Algérie, jouit aujourd'hui auprès des professionnels et des instances nationales publiques, d'une excellente réputation et de la renommée. Elle a initié le seul salon consacré exclusivement à la promotion immobilière, elle est à l'origine de la promulgation de plusieurs arrêtés interministériels relatifs à l'application de la loi 11-04 et joue tellement son rôle de pont avec les administrations locales pour le déblocage de plusieurs situations. Enfin, pour moi son maintien dans la même ligne de conduite restera la marque d'une maturité intellectuelle indispensable à l'évolution de notre société.