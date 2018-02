LE CASSE-TÊTE DES RENDEZ-VOUS PERSISTE Visas, ce marché juteux

Par Nadia BENAKLI -

Malgré les mesures prises par l'ambassade de France à l'encontre de TLScontact, en lui retirant l'agrément, cela n'a pas mis fin aux pratiques frauduleuses.

L'arnaque des visas se poursuit. Les demandeurs de titres de séjour pour la France ne savent plus à quel saint se vouer. Devant une forte demande, la prise de rendez-vous est quasiment une affaire impossible. Cette situation profite aux escrocs qui continuent de tirer profit en proposant des rendez-vous à des prix exorbitants. Des agences de voyages proposent des rendez-vous à 20.000 dinars, pour ne pas dire plus. Un commerce juteux qui se chiffre à des milliards de dinars. Malgré les mesures prises par l'ambassade de France à l'encontre de TLScontact, en lui retirant l'agrément, cela n'a pas mis fin aux pratiques frauduleuses. Pour preuve, les réseaux de vente des rendez-vous se sont multipliés. A l'instar des agences de voyages, des cybercafés et des sites proposent également des rendez-vous à des prix inférieurs à ceux des agences. Alors que sur le site le tableau affiche complet, ces réseaux qui travaillent en complicité avec les agents de TLS contact, offrent des solutions à condition de casquer. Ces derniers font des demandeurs de visas leur proie préférée en leur proposant des rendez-vous rapprochés à des prix élevés. Tenus par des engagements et des rendez-vous importants, les demandeurs se retrouvent dans l'obligation de payer le prix pour obtenir le quitus. Pourtant, l'ambassade de France a demandé à TLScontact de mettre à la disposition des demandeurs des milliers de rendez-vous. «Le consulat général de France à Alger a demandé à TLS-contact de mettre en ligne plusieurs milliers de rendez-vous pour les mois de janvier, février puis mars 2018», avait indiqué un communiqué de l'ambassade de France à Alger. Cela confirme une nouvelle fois que malgré le scandale qui a mené l'ambassade de France à agir en retirant l'agrément à TLS contact, ce dernier n'a pas fait preuve de respect. C'est ainsi que l'ambassade de France à Alger a décidé de confier cette prestation à un autre opérateur VLS. Ainsi, à partir d'avril prochain, TLS contact ne sera plus le prestataire des dossiers de visas. L'ambassade de France à Alger a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une bonne prestation de services aux demandeurs de visas et mettre un terme à l'arnaque.

Un test a été lancé en janvier dernier pour s'assurer du bon fonctionnement du nouveau système. «Afin de vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle procédure de prise de rendez-vous avec prépaiement sur le site de VFS Global, le consulat général de France à Alger a ouvert, le 7 janvier 2018, 1500 rendez-vous pour le mois d'avril prochain. Tous ces créneaux ont d'ores et déjà été réservés», avait précisé l'ambassade de France à Alger dans son communiqué. La même source assure que de nouveaux rendez-vous pour le mois d'avril seront mis en ligne par VFS Global, en mars prochain. Pour éviter les rendez-vous annulés et instaurer le respect des dates, la nouvelle procédure oblige le demandeur à payer les frais de service auprès des agences autorisées de la banque CPA bien avant qu'il ne se présente à VLS contact. L'ambassade de France a mis à la disposition des citoyens l'adresse suivante (https://france-visas.gouv.fr/web/dz) pour la prise de rendez-vous. Il y a lieu de rappeler que TLScontact n'est pas le seul opérateur à avoir connu des complications. D'autres opérateurs qui sous-traitent ont été submergés par le nombre de demandes de visas allant jusqu'à suspendre momentanément la prise de rendez-vous.