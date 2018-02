NABIL BEY BOUMEZRAG, DIRECTEUR D'EQUIPAUTO, À L'EXPRESSION "L'industrie automobile connaîtra une réelle émergence"

Par Salim BENALIA -

Le salon dédié à la pièce de rechange et à l'équipement automobile prend effet à la Safex (Société algérienne des foires et exportations) dans un contexte marqué par la baisse des importations de véhicules et l'annonce par les pouvoirs publics d'un cahier des charges pour les investisseurs dans la filière de la sous-traitance de l'industrie automobile naissante dans notre pays. Nabil Bey Boumezrag, directeur de ce salon spécialisé, et qui accueille d'importantes enseignes mondiales spécialisées dans la pièce de rechange automobile, est confiant. Il prédit un essor certain de l'industrie automobile en Algérie. Entretien.



L'Expression: Vous prédisez un avenir prometteur pour l'industrie automobile dans notre pays, qu'est-ce qui motive votre enthousiasme?

Nabil Bey Boumezrag: Cette industrie trouvera, effectivement, toutes ses marques dans les toutes prochaines cinq années. Je reste convaincu de l'existence d'une réelle volonté politique pour l'émergence de ce créneau. Cette volonté se traduit déjà par la mise en place d'un certain nombre d'usines d'assemblage de véhicules en Algérie. Il y a quelques semaines de cela un signal fort a été donné, à ce propos, par le gouvernement dont les services ont validé une quarantaine de projets.

Ces derniers concernent les véhicules légers, bus, camions, engins de travaux publics, tracteurs et motos. Cette orientation ne manquera donc pas d'inciter les opérateurs dans le domaine de la fabrication de la pièce de rechange, qu'ils soient Algériens ou étrangers, à venir investir en masse sur le sol algérien. Leurs investissements permettront justement de fournir en pièces toutes ces usines existantes ou annoncées.



Le salon Equipauto a lieu dans une conjoncture assez particulière marquée notamment par une baisse des importations.

Tout salon est en vérité une image fidèle du secteur auquel il se réfère, en l'occurrence celui de la pièce de rechange automobile. Les opérateurs constatent, en fait, une très forte demande sur la pièce de rechange. Cette demande accrue est, somme toute, logique et normale surtout que l'absence de véhicules neufs sur le marché laisse entrevoir un parc automobile qui vieillit. Aussi, les utilisateurs gardent beaucoup plus longtemps leurs voitures, du coup la demande sur la pièce de rechange s'en ressent inéluctablement.



Sont-ce là les prémices d'une forme d'organisation des opérateurs dans le créneau de la pièce de rechange?

Absolument, et c'est ce qui ressort au fil des rencontres que nous organisons entre spécialistes. C'est ce que l'on constate du moins à travers les différentes interventions d'opérateurs comme ce fut le cas, ce matin, à la faveur d'une conférence de presse consacrée à la filière. Tous s'entendent pour jeter les bases d'une association afin de répondre aux défis inédits qu'impose le marché automobile en Algérie et surtout apporter des réponses aux attentes des pouvoirs publics.