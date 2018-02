L'AUTISME À BOUIRA Une priorité pour le département de la solidarité

Par Abdenour MERZOUK -

Les cas d'autismes en Algérie, sont en permanente augmentation selon plusieurs experts dans le domaine.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia était dimanche à Bouira. Après une première escale à Lakhdaria où elle a participé au lancement de la seconde promotion annuelle de la formation professionnelle, l'hôte a assisté au lancement du championnat de tir au pistolet, au niveau de la sûreté de la wilaya de Bouira. La ministre s'est déplacée à Sour El Ghozlane et M'Chedallah pour inspecter les structures de son département.

Le point noir reste le centre psychopédagogique pour enfants handicapés à M'Chedallah. Ce projet, qui a été lancé en mai 2015, pour un délai initial de réalisation de 18 mois ayant nécessité une enveloppe financière d'un montant de 100 millions de DA, connaît un retard des plus significatifs. Actuellement, il enregistre un taux d'avancement de 78% mais les travaux sont à l'arrêt. Cette structure unique dans la région, devrait assurer une prise en charge spécialisée à travers des programmes adaptés et des moyens d'insertion à un épanouissement des patients. A Bouira, Ghania Eddalia visitera le centre de prise en charge des enfants autistes. D'une capacité d'accueil de 20 à 25 enfants, ce centre prend en charge les enfants atteints d'autisme, âgés entre 3 et 15 ans. Une équipe pédagogique pluridisciplinaire regroupant des enseignants spécialisés dont des orthophonistes, des psychologues, des sociologues et des psychomotriciens, se charge d'accompagner ces enfants, répartis sur deux classes.

Lors d'un point de presse, la ministre reviendra sur deux points essentiels. Les cas d'autismes en Algérie, sont en permanente augmentation selon plusieurs experts dans le domaine, dont le professeur Mahmoud Ould-Taleb, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Drid-Hocine d'Alger, qui estime le nombre total d'enfants et d'adultes atteints d'autisme à 500.000.

La ministre dira à ce sujet: «Nous avons constaté une hausse alarmante et significative des cas d'autisme dans notre pays». Dans le plan tracé par le ministère contre ce phénomène elle dira: «Nous avons lancé, des enquêtes épidémiologiques afin de connaître l'origine de ce mal et surtout le diagnostiquer à temps. Le diagnostic précoce permet une meilleure prise en charge du cas.» S'agissant de la prise en charge des autistes, la ministre précisera que l'Etat a ouvert des classes spécialisées, avant d'ajouter: «Nous avons lancé, en partenariat avec les Nations unies, la base de données Amane'', qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation et la numérisation du secteur de la solidarité nationale et a pour objectif d'améliorer le recensement des données concernant cette frange de la société pour une meilleure prise en charge.» Notons pour terminer que la wilaya de Bouira dispose de plusieurs structures d'aide et d'accompagnement pour les enfants atteints de trisomie, d'un centre pour personnes âgées, d'un centre d'insertion qui, par le passé, accueillait les enfants victimes de la décennie noire.