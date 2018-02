ILS SE RÉUNISSENT AUJOURD'HUI Trois ministres pour préparer la saison estivale

Par Madjid BERKANE -

Nouredine Bédoui Mustapha Guitouni Hocine Necib

Les problèmes étant dus dans leur grande majorité à l'absence de coordination entre les secteurs, ces derniers vont s'y attarder longuement.

Gérer c'est prévoir. Ce principe est en passe de devenir une culture chez les membres du gouvernement. La rencontre intersectorielle mobilisant aujourd'hui trois ministres, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur Nouredine Bédoui, des Ressources en eau Hocine Necib et celui de l'Energie Mustapha Guitouni, pour préparer la prochaine saison estivale, s'inscrit dans cette démarche. Placée sous le signe «pour un service public meilleur», ladite rencontre qui aura lieu au siège du ministère des Ressources en eau, va permettre aux ministres en question de se répartir les tâches. Le choix des ministères est très judicieux. Le ministère de l'Intérieur dont relèvent les collectivités locales et la gestion des plages se penchera certainement sur les défaillances enregistrées et les plaintes exprimées par les estivants durant la saison dernière. Le non- respect du principe de la gratuité d'accès aux plages, le problème de la salubrité, le manque de sécurité dans certaines plages et l'emplacement des camps des vacances seront largement abordés par Nouredine Bedoui. De son côté, le ministre des Ressources en eau reviendra sans doute au cours de cette rencontre sur le plan de son département visant à faire face aux dysfonctionnements décriés par les citoyens. Le souci de garantir le liquide transparent aux ménages sera leur principale préoccupation. Ses problèmes de distribution le seront aussi. Le ministre des Ressources en eau va s'inspirer particulièrement des incidents qu'ont connus l'année dernière les wilayas de Annaba et de Tizi Ouzou. Pour sa part, le ministre de l'Energie s'exprimera sur sa feuille de route afin de juguler le problème de délestage, devenu très récurrent, ces dernières années. Pour les observateurs, l'originalité de cette rencontre ne réside nécessairement pas dans le passage en revue des plans élaborés par les ministres. Elle est plutôt dans le fait que ces derniers vont s'accorder sur la façon de fédérer leurs efforts. Les problèmes étant dus dans leur grande majorité à l'absence de coordination entre les secteurs, ils vont s'y attarder longuement. «La création des commissions mixtes à l'échelle des wilayas, voire même au niveau des daïras sera la solution la plus plausible qui sera proposée», affirme-t-on, en soulignant que cette approche est la façon idéale pour fédérer les efforts et traiter ensemble les plaintes des citoyens. S'inspirant des expériences du passé, les observateurs indiquent que le problème de la pénurie d'eau ou de sa suspension parfois, pour les ménages, a, dans beaucoup de cas, comme origine, le retard de l'intervention du wali ou du P/ APC. Ces retards vont trouver incontestablement leur épilogue à l'occasion de cette rencontre. Le ministre de l'Intérieur va sans le moindre doute s'engager sur cette voie. De même pour les ministres des Ressources en eau et celui de l'Energie qui vont se prononcer sur la disponibilité de leurs départements respectifs, quant à la résolution de certains problèmes. L'exemple de l'aménagement des plages qui peine à être à la hauteur à chaque saison estivale, en raison parfois de l'absence de l'eau potable sur place ou de l'éclairage, trouvera des solutions à l'occasion de cette rencontre. Il reste à signaler par ailleurs que l'implication des secteurs des transports et du tourisme reste souhaitable. L'accès aux plages ne peut pas se faire sans des moyens de transport. Un beau séjour nécessite aussi l'implication pleine du secteur du tourisme. Ce dernier est attendu notamment sur la question de la révision des prix et la qualité du service.



Sidi Bel-Abbès

Une fillette périt dans un incendie au domicile familial

Une fillette de trois ans a trouvé la mort hier, dans un incendie au domicile familal à haï Sidi Amar au centre-ville de Sidi Bel-Abbès, qui lui avait occasionné des brûlures du troisième degré, a-t-on appris de source médicale. La fillette a été évacuée dimanche soir par les services de la Protection civile au CHU Abdelkader- Hassani, du chef-lieu de wilaya, où elle a succombé à ses blessures et son corps a été transféré ensuite à la morgue du même hôpital. Les agents de la Protection civile sont intervenus dimanche soir pour éteindre le feu dans cette demeure précaire et à circonscrire les flammes avant de s'étendre aux maisons avoisinantes, ont indiqué les services de ce corps constitué. Cette opération a nécessité la mobilisation de 25 agents de la Protection civile, de trois camions d'extinction et de deux ambulances. Les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet incendie qui serait dû à un court-circuit.