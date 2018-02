LE 12E EQUIPAUTO ALGERIA SE TIENT JUSQU'AU 1ER MARS À LA SAFEX Dédié à la pièce de rechange

Par Salim BENALIA -

Un rendez-vous de professionnels

L'évènement voit cette année une forte participation chinoise, mais également la présence des traditionnelles marques européennes, notamment françaises et allemandes.

Le salon Equipauto Algeria a été inauguré, hier, à Alger, par les organisateurs, en l'absence d'officiels. Ce rendez-vous hautement professionnel et dédié principalement à la pièce de rechange et aux équipements de garage, se déroule présentement à la Safex, (Société algérienne des foires et exportations), où, il se poursuit jusqu'au 1er mars.

Il voit cette année la participation de près de 340 entreprises, en croissance de 11% par rapport à l'édition de 2017, dont plus de 75% d'exposants internationaux de 19 pays. Le salon est devenu le principal carrefour d'échanges d'Afrique du Nord pour les professionnels de l'après-vente et des services pour tous les véhicules. Cette hausse du taux de participation à cet événement, qui se veut le rendez-vous de référence des professionnels de l'après vente et des services pour tous les véhicules au Maghreb, est à première vue dissonante avec un marché automobile, encore en recul en Algérie, avec à la clé une baisse drastique des importations de véhicules neufs. Elle s'explique, néanmoins par le vieillissement constant du parc automobile roulant, du fait que les utilisateurs ont tendance, faute de mieux,à garder plus longtemps leurs voitures. Ce qui se traduit inéluctablement par une demande accrue sur la pièce de rechange et les services d'entretien.

Equipauto Algérie rassemble d'ailleurs chaque année pour ses 10.000 acheteurs l'offre la plus large et la plus complète de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules, dont les ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs,... gestionnaires de flottes et prestataires de services à l'automobile. La manifestation qui se veut un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de l'after marke, a lieu sous le haut patronnage du ministre de l'Industrie et des Mines. Elle voit cette année une forte participation chinoise, et à un degré moindre turque, mais également la présence des traditionnelles marques européennes, notamment françaises et allemandes.

Le salon Equipauto Algérie signe, par sa présente édition, plus de 12 ans d'existence en Algérie. Un fait qui dénote du succès de ce rendez- vous international spécialisé dans l'équipement et l'outillage de garages, ainsi que la pièce de rechange automobile. Il s'inscrit plus que jamais dans la logique nationale qui encourage l'investissement dans la filière automobile, à savoir le montage et la sous-traitance.

Les acteurs de cette dernière sont particulièrement interpellés. Tous s'entendent pour jeter les bases d'une association afin de répondre aux défis inédits qu'impose le marché automobile en Algérie, et surtout apporter des réponses aux attentes des pouvoirs publics, face aux enjeux actuels.