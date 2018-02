AMÉNAGEMENT DE OUED EL HARRACH Le taux d'avancement des travaux avoisine les 80%

Le directeur des ressources en eau de la wilaya d'Alger, Boukercha Kamel, a annoncé, hier, que le taux d'avancement des travaux d'aménagement de Oued El Harrach avoisinait les 80%, prévoyant la réception définitive de ce projet vers la fin du premier semestre de 2019.

«Les travaux d'aménagement et d'assainissement de Oued El Harrach, d'une longueur de 67 km, dont 18,2 km traversent la wilaya d'Alger, connaissent une progression remarquable avec un taux d'avancement de 80%», a déclaré à l'APS, Boukercha, prévoyant la réception définitive de ce projet vers la fin du premier semestre de 2019.

Expliquant le retard accusé dans la réalisation par des problèmes d'expropriation qui ont été réglés, il a annoncé l'ouverture prochaine à la circulation routière d'une partie de ce projet au niveau de la station du Pont Blanc (centre ville d'El Harrach), mettant en avant, par ailleurs, l'achèvement de l'aménagement du quartier Simpac après récupération des assiettes et indemnisation des propriétaires des unités industrielles.

Les travaux d'assainissement de Oued El Harrach, qui s'inscrivent dans le cadre d'un ensemble de projets visant la modernisation de la baie d'Alger, ont permis d'aménager plusieurs sites de manière respectant l'écosystème (stades, espaces verts, lieux de loisirs et de repos...), a souligné M. Boukercha.