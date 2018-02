EN MARGE DU MWC DE BARCELONE Condor, lance quatre nouveaux smartphones

Condor, le leader algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédias a annoncé en marge de sa participation au Mobile World Congress de Barcelone 2018, le lancement mondial en avant-première de quatre nouveaux smartphones. Il s'agit des Condor L1, L2, P8 Pro et H1. Des smartphones entrée et milieu de gammes qui enrichissent la gamme des produits déjà disponibles dans le marché algérien mais également étrangers. Par ailleurs, le président du conseil d'administration du groupe Condor, M. Abderrahmane Benhamadi a annoncé lors d'un point de presse, la signature d'un contrat entre le géant algérien et l'opérateur de téléphonie mobile, Lyca Mobile, présent dans une quinzaine de pays. «Aujourd'hui vous vivez avec nous le lancement en avant-première de quatre nouveaux smartphones qui seront commercialisés très prochainement. J'annonce également en marge de notre troisième participation consécutive, la signature d'un contrat entre le groupe Condor et l'opérateur de téléphonie mobile, Lyca Mobile, présent dans quinze pays. Grâce à ce contrat, les smartphones Condor seront distribués dans plusieurs pays européens» a indiqué le président du conseil d'administration du groupe Condor. Condor poursuit son envolée et annonce sa participation pour la troisième année consécutive au plus grand salon mondial du mobile, le Mobile World Congress de Barcelone du 26 février au 1er mars 2018. Condor occupe un stand de 100 m² au MWC de Barcelone aux côtés de plus de 3000 exposants venus de plus de 200 pays pour offrir un panorama complet des produits électroniques et des services pendant quatre jours. Le géant algérien sera présent à travers un stand de 100 m2 au Hall 7, stand 7f31, et présentera plusieurs nouveautés en exclusivité mondiale. Le stand de Condor permet aux visiteurs du MWC de Barcelone de découvrir les dernières innovations et produits du leader algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes. Le Mobile World Congress (MWC) est le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile.

Il est appelé mondial du mobile, salon du mobile ou congrès mondial de la téléphonie mobile en français. Il est organisé par la GSM Association, association qui regroupe 250 industriels et 850 opérateurs de téléphonie mobile. L'édition 2018 se déroule du 26 février au 1er mars à Barcelone, avec le slogan «Creating a Better Future».