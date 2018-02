SALON EQUIPAUTO ALGÉRIE Les fournisseurs algériens exporteront leurs pièces

Par Salim BENALIA -

A la faveur de cette 12e édition du salon EquipAuto Algérie, l'on a présenté en avant-première le catalogue «Reliable»

Un important groupe international offre une plate-forme d'export aux fournisseurs algériens de la pièce de rechange.

La douzième édition du salon EquipAuto Algérie se poursuit à la Safex et voit la participation de géants mondiaux de la distribution de pièces de rechange automobiles, à l'instar du géant Amerigo International, un groupe aux 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce dernier et à la faveur d'une démarche inédite, approche les industriels algériens spécialisés dans la pièce de rechange et leur propose, via une formule de partenariat, de distribuer leurs produits aux quatre coins de la planète.

En fait, la toute première réunion partenaires-fournisseurs de cet acteur majeur de l'univers automobile, vient d'avoir lieu à Alger, soit une quinzaine de partenaires annoncés qui ont déjà manifesté leur intérêt à l'entrée dans le capital d'Amerigo International par la signature d'une lettre d'intention. Il s'agit, précise-t-on, d'une première étape précédant la création de la société, prévue au second semestre 2018. «Au-delà du fort intérêt suscité par Amerigo International en Afrique du Nord et en Algérie particulièrement, nous sommes heureux et fiers de réunir pour la toute première fois nos futurs actionnaires et fournisseurs à Alger, à l'occasion d'EquipAuto», souligne Olivier Van Ruymbeke dirigeant d'Automotor France: «Le plan de marche Amerigo est respecté: à ce jour 29 partenaires dans le monde, opérant dans 19 pays, ont validé leur intérêt à entrer dans le projet Amerigo International.» Pour rappel, Amerigo International est le nom de code qui désigne le projet d'une toute nouvelle société de services et de référencement dédiée aux marchés émergents. «Amerigo International est un projet novateur de sociétés internationales fonctionnant en réseau», explique Oliver Van Ruymbeke. Elle a pour vocation de nourrir à la fois les attentes et les besoins de nos clients, comme de l'expérience incomparable acquise par les équipes d'Automotor France qui les accompagnent depuis 40 ans sur les marchés émergents. Automotor France en sera l'actionnaire majoritaire, mais nous souhaitons ouvrir le capital d'Amérigo International à nos partenaires distributeurs avec lesquels nous avons tissé des liens de confiance depuis tant d'années.»

L'on ajoute que les pays émergents partagent des besoins communs auxquels cette société de services internationale va répondre. Figurent en priorité une base de données pièces, adaptée aux parcs des pays émergents, d'informations techniques indispensables au bon entretien de ces parcs, d'une stratégie de référencement regroupant deux partenaires équipementiers par ligne de produits, et la mise à disposition de certaines marques développées spécifiquement pour répondre à la demande des pays émergents.

Notons qu'à la faveur de cette 12e édition du salon EquipAuto Algérie, l'on a présenté en avant-première le catalogue «Reliable», soit un nouveau catalogue électronique qui va être testé pendant ce salon, à Alger. Il a pour objectif d'accompagner le garagiste et le distributeur dans la sélection et le choix de pièces avec des informations techniques de qualité.