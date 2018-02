DROITS DE L'HOMME EN ALGÉRIE Le rapport anecdotique de Human Rights Watch

Par Saïd BOUCETTA -

Aucun acte de traitement inhumain, au sens que doit prendre ce terme, n'est explicitement évoqué pour toute l'année 2017.

Le dernier rapport de l'organisation de défense de droits de l'homme, Human Rights Watch, sur la situation qui prévaut en Algérie en matière de respect de ces droits est proprement «flatteur» pour le gouvernement. Même si le ton est accusateur et le propos paraît grave dans les explication de l'organisation, celle-ci n'a pas trouvé matière à appuyer objectivement ses dires. Et pour cause, les énumérations des prétendues violations des droits de l'homme dans le pays, relèvent le plus souvent de l'anecdote. Aucun acte de traitement inhumain, au sens que doit prendre ce terme, n'est explicitement évoqué pour toute l'année 2017. Aucune pratique généralisée dans les corps de sécurité susceptible d'être sérieusement pointée du doigt n'est évoquée dans le rapport de Human Rights Watch. Pour l'année 2017, l'organisation US des droits de l'homme n'a certes rien trouvé de véritablement méchant à reprocher à l'Etat algérien, mais s'est quand même permis ce commentaire: «En dépit d'amendements constitutionnels adoptés en 2016, les autorités algériennes ont continué en 2017 de recourir aux poursuites pénales pour réprimer l'exercice pacifique de la liberté d'expression, utilisant des articles du Code pénal qui criminalisent le fait d' 'injurier le président'', d' 'insulter les agents de l'État''» (...)», indique d'emblée l'organisation.

Human Rights Watch ne dit pas qu'aucun professionnel n'a été poursuivi et encore moins emprisonné pour délit de presse. Les cas retenus par l'organisation relèvent du droit commun et n'ont aucun rapport avec la liberté d'expression telle qu'entendue par les règles en la matière. La justice a agi contre des individus ayant proféré des insultes sur les réseaux sociaux, passibles de poursuites judiciaires n'importe où sur la planète. Sur les libertés religieuses, comme sur la gestion des migrants, HRW ressort des dossiers poussiéreux, sans preuve aucune, s'appuyant sur des déclarations fantaisistes pour accuser les pouvoirs publics de manquer à leur devoir et pratiquer même une forme de torture. Dans le rapport, on ne lit rien de dramatique, mais HRW semble y voir des scandales humanitaires. Enfin, HRW évoque la question de l'homosexualité en Algérie.

«Le Code pénal algérien criminalise les rapports sexuels avec une personne du même sexe, qui sont passibles d'une peine de prison pouvant aller de deux mois à deux ans», rappelle l'organisation, mais n'a trouvé aucun exemple en 2017 pour appuyer son propos. Les rédacteurs du rapport ont remonté en 2015. «Plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir eu de telles relations», explique HRW, mais reconnaît qu'«aucune (personne) n'a été poursuivie en justice». C'est tout dire.