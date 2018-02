ALGÉRIE - TURQUIE Bouteflika reçoit Recep Tayyip Erdogan

Le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier, le président de la République de Turquie, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, qui effectue une visite de travail de deux jours en Algérie. L'entretien a porté sur l'état des relations denses et fructueuses entre les deux pays. Le chef de l'Etat a rappelé que le Traité d'amitié et de coopération qui lie l'Algérie et la Turquie depuis 2006 a permis de jeter les bases de relations mutuellement bénéfiques et multiformes, allant de la concertation politique à des échanges économiques forts, en passant par une coopération technique tout aussi appréciable. Répondant au souhait de son homologue qui appelle de ses voeux un accroissement des échanges bilatéraux, le président Bouteflika a réitéré sa volonté de développer le partenariat économique déjà en plein essor avec la Turquie et de le hisser au rang d'excellence qui caractérise les relations politiques entre les deux pays.