UN ACCORD ENTRE L'AMBASSADEUR DES USA ET L'UNIVERSITÉ DE CONSTANTINE Des bourses américaines pour les étudiants algériens

Par Ikram GHIOUA -

John Desrocher, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique (à gauche), a effectué sa première visite de travail à Constantine

L'ambassade des USA et l'université Mentouri 1 ont convenu d'ouvrir aux étudiants algériens la possibilité d'étudier aux USA.

John Desrocher, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Alger, a effectué sa première visite de travail à Constantine, depuis son installation à la tête de la diplomatie américaine en Algérie. Il était accompagné d'une importante délégation avec laquelle il s'est rendu pour son premier jour à l'université Mentouri 1, où il a inauguré «le coin américain». Un lieu qui se veut un espace d'ouverture culturelle sur chacun des pays, permettant également aux étudiants d'acquérir plus de connaissances. Le représentant diplomatique des Etats-Unis d'Amérique ne manquera pas de répondre aux questions de L'Expression à l'issue de cette visite, assurant que l'objectif, comme il l'avait annoncé au départ de cet espace donnera l'occasion aux étudiants algériens de faire connaissance avec les USA, de connaître la culture américaine.

L'hôte de Constantine a exprimé toute sa considération à l'égard du rectorat de l'université de Constantine, notamment le recteur. Un Mémorandum de partenariat a été signé entre les deux parties sur une durée de 2 ans pour élaborer un programme entre l'ambassade des USA et l'université Mentouri 1, avec la possibilité pour les étudiants algériens d'étudier aux USA avec des bourses. Concernant les relations bilatérales entre les Etats-Unis et l'Algérie, l'ambassadeur était heureux de qualifier les rapports entre les deux pays d'excellents sur tous les plans, aussi bien politique, économique, sécuritaire que diplomatique.

Pour le représentant de la diplomatie américaine, les relations entre les États-Unis et l'Algérie sont des plus anciennes, profondes et progressent régulièrement.

L'ambassadeur qui a également laissé libre cours à ses sentiments pour dire qu'il est très satisfait d'être à Constantine, soutiendra que les rapports entre l'Algérie qui est un pays très important et les USA sont très positifs en matière d'échange sécuritaire.

Pour le diplomate américain, l'Algérie reste un très bon potentiel pour l'investissement, notamment pour l'économie américaine. Il ajoutera qu'il y a beaucoup de possibilités d'investissement dans l'intérêt des deux pays.

Ce diplomate charismatique a su, avec un lexique imposant, transmettre le message des USA sur le volet de l'investissement assurant de la grande volonté de son pays à faire amender cette perspective vers un partenariat plus lumineux en dehors du partenariat dans les hydrocarbures qui est déjà très évident. Ayant une expérience incontestable en matière de commerce international, le représentant diplomatique des USA souhaite plus d'échanges entre les deux pays et plus de rapprochement économique.

D'ailleurs, il se rendra lors de sa visite de deux jours à l'usine de Oued Hamimine sise El Khroub qui a vu la sortie des chaînes de montage du premier tracteur Massey Ferguson, en vertu d'un accord conclu en août 2012 entre l'Entreprise nationale des tracteurs agricoles (Etrag) et l'Entreprise de commercialisation de matériel agricole (Pmat) pour la partie algérienne, et le Groupe industriel Agco/Massey Ferguson pour la partie américaine. Ce partenariat qui reflète l'image d'une réussite entre l'Algérie et les USA avait donné naissance à «Algerian Tractors Company (ATC)». L'ambassadeur des USA prévoit au courant de son séjour dans la capitale de l'Est, une rencontre qui aura lieu, aujourd'hui, à la Chambre de commerce avec des opérateurs économiques devant étudier des possibilités d'investissements et d'échanges économiques et commerciaux.