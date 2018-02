POUR PALLIER LES PÉNURIES D'EAU DURANT L'ÉTÉ 25 milliards de DA seront débloqués

Par Madjid BERKANE -

La crise de l'eau potable de l'été 2017 ne se reproduira pas. Le ministre des Ressources en eau Hocine Necib et celui de l'Intérieur Nouredine Bedoui sont catégoriques. S'exprimant hier en marge de la rencontre les ayant regroupés à Alger, ils ont promis de fournir tous les efforts nécessaires pour faire assurer une distribution nationale. Intervenant en premier, Hocine Necib a déclaré que son département a élaboré un plan d'urgence pour prendre en charge les besoins des citoyens en termes de besoins en eau. «Ce plan dont le montant est estimé à 25 milliards de dinars sera soumis très prochainement au gouvernement pour adoption», a signifié le ministre. La concrétisation de ce plan va avoir lieu par étapes et s'étalera jusqu'à 2019. Les premières wilayas qui vont en bénéficier,selon le ministre, sont celles ayant vécu des pénuries d'eau en été 2017. «Elles sont au nombre de 24», a précisé le ministre. Les objectifs assignés pour la concrétisation de la première étape de ce plan qui va avoir lieu avant le mois de Ramadhan prochain est de ramener la distribution de l'eau dans les communes approvisionnées 1j/3 à un jour/ 2. Le deuxième objectif est d'atteindre toujours avant le mois de jeûne à distribuer aux communes approvisionnées à raison de 1J/2 maintenant, un approvisionnement quotidien et dans les communes qui bénéficient actuellement d'un approvisionnement quotidien, un approvisionnement H24. Pour ce faire, le ministre des Ressources en eau a fait savoir que tous les projets en cours de réalisation seront livrés avant la fin du mois de Ramadhan.

Les conduites vétustes seront toutes réhabilitées et les projets de transfert vont être achevés. «L'attribution des projets en question sera confiée à des entreprises publiques», a indiqué en outre le ministre. Les projets de réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer seront aussi réalisés. Les stations concernées sont celles d'Alger et d'El Tarf. Par ailleurs et pour lutter contre le phénomène du piquage illicite et des fuites d'eau, Hocine Necib a précisé que des instructions fermes seront données à ses services pour lutter contre ces phénomènes. Pour le ministre, ceux qui pratiquent le piquage illicite se permettent maintenant de le vendre. Intervenant de son côté le ministre de l'Intérieur Nouredine Bedoui a appuyé les propos de son collègue au gouvernement et indiqué que l'approvisionnement des populations en eau potable est une priorité majeure pour le gouvernement. S'attardant sur la façon avec laquelle son département va contribuer, afin de garantir ce liquide aux citoyens, le ministre de l'Intérieur a déclaré que des instructions fermes seront données d'abord aux P/ APC afin d'apurer les créances dues à l'ADE. Pour rappel, les créances de l'ADE sont estimées, selon Necib, à 14 milliards de DA. «Il y a 7 milliards à récupérer auprès des institutions publiques», a-t-il déploré. La deuxième instruction, selon Bedoui, est de lutter contre le piquage illicite, en usant de la force de la loi. L'autre instruction qui sera donnée aux walis et aux responsables des collectivités locales est de trouver des solutions pour le problème des oppositions pour la réalisation des projets en rapport avec le secteur de l'eau. Dans ce sens, Nouredine Bedoui a souligné qu'une commission sera installée entre les deux ministères et sera présidée par les SG des deux ministères. Le ministre de l'Intérieur a affirmé aussi que des instructions seront données aux walis afin de lever toutes les entraves bureaucratiques pouvant retarder l'attribution des chantiers aux entrepreneurs.