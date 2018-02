CITAL POTENTIEL CANDIDAT AU MARCHÉ EXTÉRIEUR Des projets sur les rails

Par Wahida BAHRI -

«Alstom Transport ‘'disposée'' à ‘'réanimer'' l'entreprise Cital d'assemblage et d'entretien des rames de tramway au-delà de 2018»

Bien que disposant d'un calendrier sur le marché national, l'entreprise Cital-Alstom aspire à la conquête du marché international.

Issue d'un partenariat algéro-français, l'entreprise Cital d'assemblage et d'entretien des rames de tramway, sise El Bouni, dans la wilaya de Annaba, oeuvre à investir le marché extérieur, l'Afrique et le Moyen-Orient en l'occurrence. C'est ce qu'a fait savoir, Faycel Fadel, directeur chargé de la communication et du développement de l'entreprise Cital. «Certifié ISO 9001, en 2016, le produit de l'usine de production des tramways de Annaba et pour l'assemblage des centres de maintenance des systèmes de tramways, est une grande opportunité, pour l'entreprise, pour investir le marché extérieur», a souligné notre interlocuteur. Bien que n'ayant encore fait l'objet d'aucune commande, faute de soumissions internationales, marchés en l'occurrence, il demeure néanmoins que Cital/ Alstom, a expliqué Faycel Fadel «avec ses produits répondant aux standards internationaux, l'entreprise est candidate potentielle et a toutes les chances de décrocher des marchés, si l'occasion se présente». En témoigne, a révélé notre interlocuteur, la visite, du P-DG de la société métro léger de Sfax en Tunisie, Rachid Zaier en 2016. Par ailleurs, et dans le cadre du développement des activités de ce partenariat franco-algérien, la Snvi, Cital et Alstom ont procédé à la signature d'un protocole d'accord, afin de mettre en place une coopération destinée à étudier le développement d'un bus électrique. Le protocole a eu lieu, rappelons-le, en avril 2017, en présence de l'ex-Premier-ministre algérien Abdelmalek Sellal et son homologue français Bernard Cazeneuve. Ces précisions et bien d'autres, selon Faycel Fadel, s'inscrivent dans la politique de l'entreprise, visant l'objectif d'aller à l'export et l'ouverture du marché extérieur. Une perspective soutenue par Xavier Driencourt, l'ambassadeur de France en Algérie, lors, rappelons-le, de sa visite de travail, lundi dernier, à Annaba. Animant un point de presse, sur le site de l'usine Cital qu'il a visité, le diplomate a fait savoir que «l'usine Cital de production de tramways est un bel exemple, traduisant les bons rapports bilatéraux de coopération fructueuse entre l'Algérie et la France». Le représentant de la diplomatie française en Algérie, a, dans l'élan de ses réponses, affirmé que «Alstom Transport était «disposée» à «réanimer» l'entreprise Cital d'assemblage et d'entretien des rames de tramway au-delà de 2018».

En réponse sur les perspectives de l'entreprise Cital après 2018, Xavier Driencourt a indiqué que lorsque «la demande d'assemblage des rames cessera à cause du gel de plusieurs projets de ce moyen de transport urbain, le partenaire français qu'est Alstom Transport est prêt à investir dans l'assemblage et l'entretien de trains Coradia à l'usine Cital». Estimant l'acquis industriel à sa juste valeur et, tout en saluant la qualité reconnue du produit de Cital, l'ambassadeur de France en Algérie, a fait savoir qu'«il est important de le préserver et de développer». Evoquant le volet partenariat, Xavier Driencourt a réitéré, la position privilégiée de l'Algérie pour les opérateurs français. Dans ce sens, le diplomate a fait savoir que 17 accords de coopération ont été signés et sont en cours de concrétisation dans les secteurs économique et culturel.