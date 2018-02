ALORS QUE CINQ PRODUITS SONT EXCLUS DU RÉGIME DES RESTRICTIONS L'importation des biscuits, gâteaux et autres viennoiseries gelée

Par Hasna YACOUB -

La liste des produits suspendus à l'importation vient de s'allonger. Dès aujourd'hui, les biscuits, les produits de boulangerie et de pâtisserie ne seront plus importés.

Il s'agit, dans le détail et selon un communiqué rendu public hier, par le ministère du Commerce du gel de «la domiciliation bancaire des produits finis «biscuits». Ce gel concerne une position tarifaire (19.05) composée de 26 sous-positions». Les produits concernés par le gel de la domiciliation bancaire porte sur les produits de «la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuille et produits similaires». Il est aussi question du pain croustillant dit «knckebrot», pain d'épices enrobés de cacao ou de chocolat, pain d'épices glacés ou recouverts autrement de sucre et autres. Le gel englobe d'autres produits tels les gaufres et gaufrettes, les produits de la boulangerie ordinaire, produits de viennoiseries préparés par méthode traditionnelle, gâteaux traditionnels, gâteaux à base d'amandes, de noix, de pistache ainsi que les gâteaux traditionnels orientaux à base de farines. Les pâtes cuites à l'huile, les meringues, crêpes et autres quiches, pizzas précuites ou cuites sont également interdits. Par ailleurs, le ministère du Commerce a décidé d'exclure des restrictions à l'importation cinq produits. Il s' agit «des plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matière plastique, en rouleaux d'une largeur excédent 20 cm, revêtus et non revêtus d'impressions ou d'illustrations», et ce, à l'exclusion de ceux importés par les producteurs et transformateurs. Sont également exclus du régime des restrictions à l'importation des sacs d'emballages pour produits alimentaires à l'exclusion des sacs aseptiques. L'exclusion a touché aussi les sachets, les autres sacs, pochettes et cornets en polymères de l'éthylène, à l'exclusion des sacs d'emballage destinés pour l'empaquetage de tous les produits d'hygiène, importés par les producteurs ou les transformateurs.

Pour rappel, en janvier dernier, le ministère du Commerce avait fixé une liste de 851 produits, relevant de 45 catégories de marchandises, suspendus à l'importation depuis le début de l'année mais qui sera évaluée au bout de trois mois d'application. Le gel de l'importation des produits sera levé, faut-il le préciser, une fois le rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements.