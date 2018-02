MÉDECINS RÉSIDENTS Imposante manifestation à Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Ce sont des centaines de médecins résidents, arrivés de plusieurs wilayas, qui ont arraché la ville à son quotidien habituel

Des milliers de médecins ont répondu à l'appel du Camra. Ils ne comptent certainement pas rompre leur mouvement.

Après Oran et Alger, Constantine a vécu hier au rythme d'une importante manifestation. Tout était déjà bloqué dès les premières heures de la matinée.

Un dispositif sécuritaire impressionnant avait été dressé dans tout le centre-ville avec la mobilisation des forces antiémeute. Malgré les mesures prises, les médecins résidents, car c'est d'eux qu'il s'agit, ont réussi a imposer un mouvement de protestation d'envergure, confirmant ainsi leur solidarité quant aux revendications souhaitées.

Ce sont des centaines de médecins résidents, arrivés de plusieurs wilayas qui ont arraché la ville à son quotidien habituel. Parmi eux nombreux ceux qui ont parlé d'obstacles. En effet, ils ont été bloqués au niveau des barrages sur l'autoroute Est-Ouest.

Cette grève dure depuis quatre mois et aucune issue n'a été trouvée entre les deux parties, à savoir le ministère de la Santé et les contestataires. Ces derniers ont brandi leurs pancartes classiques occupant la rue à volonté, il s'agit de milliers de médecins qui ont décidé de répondre à cette manifestation nationale et ne comptent certainement pas rompre leur mouvement tant que la tutelle ne répond pas.

Il faut reconnaître que jusqu'à ce jour les négociations entre les délégués nationaux des résidents et la commission intersectorielle ont été «stériles».

D'ailleurs, les pourparlers ont été rompus depuis plus de 15 jours. Néanmoins, la tutelle semble renouveler le contact pour trouver des solutions. Cependant, même avec ce changement visant à renouer les discussions, les médecins résidents sont toujours en grève et n'assurent que le service minimum, refusant que leur mouvement de protestation soit conditionné par un gel. Ainsi, les blouses blanches ont marché, hier, à Souika, la Brèche et d'autres artères de Constantine, pour exprimer à haute voix leur colère et leur irritation contre ce qu'ils ont qualifié «de pratiques de déstabilisation véhiculées par le ministère de la Santé visant à briser leur mouvement». La manifestation d'hier, diront les manifestants, n'est qu'une riposte à l'égard de la tutelle.

L'on croit savoir qu'ils étaient plus de 15.000 manifestants en cette journée du mercredi à avoir sillonné les rues du centre-ville de Constantine sous la coupe du Camra.

Le mouvement de protestation s'il tient bon, c'est aussi grâce à la bonne organisation du Camra. Pour les manifestants, rien ne pourra fragiliser leur mouvement malgré quelques tentatives, notamment après la réunion qui a eu lieu à l'hôpital Nefissa-Hamoud (ex-Parnet) Alger.

Ces tentatives vaines, selon toujours les manifestants, n'ont fait que resserrer les rangs des médecins résidents qui entendent, depuis Constantine, envoyer d'autres signaux en direction des hautes autorités du pays.

Pour rappel et sachant qu'aucun incident majeur n'a été signalé jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse, les contestataires réclament principalement la réforme du service civil. Une disposition de loi portant sur la santé datant de 1984 qui a été reconduite dans le nouveau projet de loi, laquelle prévoit «qu'un médecin ayant fini ses études de spécialisation doit effectuer un service civil dans un établissement de santé auquel il sera affecté par le ministère. La durée du service civil varie en fonction de la zone géographique à laquelle est affecté le médecin. Elle est de quatre années dans les grandes villes du nord du pays et de deux à quatre années dans les régions reculées des Hauts-Plateaux et du Sud».

La réforme souhaitée par les contestataires qui ne prétendent pas à l'annulation de cette loi, mais sa révision pour disposer d'un logement qui doit être garanti et l'instauration d'un droit au regroupement familial dans ce cas. Parmi les revendications, cinq points sur lesquels se sont prononcé les contestataires, lesquels ont été adressés au ministère de la Santé.

La réforme du service civil dans sa forme actuelle et l'application de l'article 32 du chapitre IV de la Constitution pour le bénéfice de la dispense du service militaire.

Ainsi, un résident a déclaré à L'Expression: «C'est incohérent de faire deux services, civil et militaire, en même temps.»

La deuxième revendication concerne la formation et les conditions de travail, la révision du statut général du résident et enfin l'obtention de «leur droit bafoué», s'agissant des oeuvres sociales.

Lors de cette marche, les manifestants ont décrit des conditions de travail lamentables: manque de sécurité, absence de formation, manque de moyens citant le dysfonctionnement de plusieurs appareils dont l'IRM souvent en panne.