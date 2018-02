LE CNAPESTE MET FIN À SA GRÈVE L'empreinte de Bouteflika

Par Saïd BOUCETTA -

L'appel du président de la République au dialogue a été entendu par toutes les parties

Qu'importe la couleur politique des uns et des autres, semble dire le président de la République, la solution de tout problème doit être algérienne et entre Algériens.

Le conseil national du Cnapeste n'avait d'autre choix que celui de mettre un terme à la grève générale illimitée, déclenchée le 30 janvier dernier.

Cet épilogue que l'opinion nationale attendait avec impatience est d'abord la conséquence de l'orientation du président de la République en rapport avec la nécessité de toujours privilégier le dialogue dans le règlement de tout conflit social. Comme la ministre de l'Education nationale a su interpréter ladite orientation en renouvelant, par deux fois, son appel aux enseignants révoqués de déposer des recours devant les commissions paritaires, le Cnapeste a décidé de mettre un terme à son mouvement suicidaire qui, d'ailleurs, prenait l'eau de partout. Le nombre d'enseignants qui ont bien saisi le message présidentiel répercuté par Nouria Benghebrit allait en augmentant d'heure en heure.

Il ne restait, pour ainsi dire, que le noyau dur du Cnapeste qui ne pouvait objectivement répondre à l'offre de reprise du travail, qu'en arrêtant purement et simplement le débrayage. Il aurait été incongru, de leur part, de suivre individuellement l'orientation du chef de l'Etat, et laisser pendant un mot d'ordre de grève, sans consistance aucune sur le terrain. C'est en cela que l'intervention du président de la République est salutaire pour toute la famille de l'Education nationale.

Dans cette fin de «feuilleton», il faut sans doute retenir l'absence de médiation. Le Cnapeste, qui voulait entraîner la ministre de l'Education nationale sur le terrain politique pour la confondre, n'a pas atteint son objectif. La grève n'a pas «mué» en grogne généralisée, comme l'avaient souhaité certains «tireurs de ficelles» et la justice est restée le seul juge dans cette affaire. Sa décision frappant le mouvement du Cnapeste d'illégalité n'a pas été remise en cause par l'autre institution de la République qu'est le ministère de l'Education nationale. L'affaire n'a pas quitté le champ social et a connu sa solution dans cette sphère-là. Il faut dire aussi que la ministre a été confortée dans sa fermeté face aux grévistes. Elle avait dit: pas de dialogue avant la cessation de la grève. Le Cnapeste a fini par obtempérer.

L'issue de cette énième épreuve que vit l'Education nationale est certes heureuse, mais laisse néanmoins des séquelles. Beaucoup de lycéens doivent rattraper quatre mois de cours perdus, des enseignants voient leurs salaires amputés et des parents d'élèves s'inquiètent sérieusement pour la scolarité de leurs enfants. Cette grève est, peut-être, celle de trop dans la courte histoire du syndicalisme autonome dans un secteur sensible et surtout en constante mutation. La communauté nationale doit tirer les enseignements de ce qui s'est passé dans l'école algérienne, ces deux derniers mois. Il n'est, en effet, pas question de passer tout cela dans les pertes et profit et considérer plus sérieusement tout acte syndical susceptible, comme celui du Cnapeste, de créer une situation de grand stress au sein de la famille de l'Education nationale.

Sur le sujet, le président de la République a ouvert une perspective à même de constituer une base saine de gestion future de tout conflit. On retiendra dans l'orientation du chef de l'Etat une volonté de ne pas sacrifier une organisation syndicale. On pourrait trouver tous les défauts aux responsables du Cnapeste, ils restent algériens. Les marginaliser n'est pas une solution. En favorisant le dialogue, sans attenter à l'autorité des institutions de la République, le chef de l'Etat donne un signal fort quant à la nécessité de maintenir un lien, fut-il tendu, donc fragile, entre les acteurs sociaux. Qu'importe la couleur politique des uns et des autres, semble dire le président de la République, la solution de tout problème doit être algérienne et entre Algériens. Cette attitude qui s'inspire de la Réconciliation nationale, prônée par le chef de l'Etat, a permis de mettre de l'ordre dans le secteur de l'Education nationale. Il était évident que le mouvement du Cnapeste était traversé par quelques «malveillances», mais faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain? non, répond le président de la République. Cette manière de construire l'édifice national peut paraître plus ardue, mais elle a le mérite d'associer tous les Algériens et tout le temps. On peut apprécier ou critiquer la démarche du président de la République, mais en aucun cas, on ne peut lui faire le procès d'exclure une catégorie sociale ou politique dans la construction de la République. C'est cela le sens profond de la Réconciliation nationale. Le président Bouteflika, qui donne la nette impression d'en être très imprégné, parvient à transcender les clivages politiques et idéologiques et apporte une dose de crédibilité morale et politique qui, quoi qu'en disent ses détracteurs, imprègne elle aussi, les actions des acteurs sociaux et politiques algériens. La fin de la grève du Cnapeste en atteste.