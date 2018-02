LA GENDARMERIE NATIONALE FAIT SON BILAN La cybercriminalité en forte hausse en 2017

Par Bouzid CHALABI -

Le nombre des affaires liées aux infractions de TIC a connu une hausse en passant de 538 affaires en 2016 à 905 en 2017.

Dans le bilan des activités de la Gendarmerie nationale année 2017 il ressort en substance que les faits liés à la cybercrimanilité, aux substances psychoactives et à la migration ont été en en nette croissance. Les chiffres rapportés à ces actes, hier, par le colonel de la sécurité des personnes auprès de ce corps constitué, Mounir Laldji lors de son exposé, le démontre. Selon ce dernier, le nombre des affaires liées aux infractions de TIC a connu une hausse en passant de 538 affaires en 2016 à 905 en 2017. Concernant les actes liés aux substances psychoactives, les saisies opérées par la Gendarmerie nationale dévoile l'ampleur du phénomène. Le bilan fait ressortir que sur les 514 264 comprimés de psychotropes saisis à travers le territoire national, la substance d'ecstasy représente 46,71% de l'ensemble suivie par Clonazepam (Rivotril, Rivomed) avec un taux de 38,22%. Quant aux faits liés à la cybercriminalité, le colonel a précisé que la tendance est toujours à la hausse. Et pour preuve, le nombre des affaires liées aux infractions de TIC est passé de 538 affaires en 2016 à 905 en 2017. Soit de plus de 68,21% par rapport à 2016, les actes liés sont en quasi majorité des atteintes aux personnes.

Au registre des actes liés à la migration, l'année 2017 s'est distinguée par le nombre élevé de migrants subsahariens. Selon cette même source, ils sont passés de 2171 en 2016 à 3816 l'année écoulée soit une augmentation de +75,77%. S'agissant des personnes interpellées en 2017 au motif de migration illégale, leur nombre a été de 9129 contre 6499 en 2016. Ces derniers sont arrivés en Algérie, selon Laldji grâce à des réseaux de passeurs. La gendarmerie en a démantelés 10 dont 21 passeurs algériens. A propos des passeurs par la mer, la gendarmerie a découvert 72 ateliers où étaient fabriquées des embarcations destinées aux «harraga». A propos du numéro vert de la gendarmerie (le 10-55), le bilan fait ressortir que les 48 centres des opérations des groupements territoriaux ont enregistrés au total 1 280 753 appels effectués par les citoyens dont 210 481 se sont avérés utiles à exploiter. Pour le détail, les appels ont consisté en des demandes d'assistance ou d'information. D'autres ont concerné des signalisations d'accidents de la route, et de divers faits. Ils ont permis 53 830 interventions rapides sur le terrain, don 1236 ont permis l'interpellation des malfaiteurs sur la scène du crime. Toujours, à propos du numéro vert, le colonel a fait savoir que la moyenne des sollicitations est de 3509 appels par jour, mais le colonel a toutefois reconnu que le numéro vert devient muet lorsque le système de traitement des appels est trop sollicité. «C'est pourquoi nous nous attelons à le rendre plus apte à traiter plus d'appels simultanés.Un chantier auquel la Gendarmerie nationale accorde un intérêt particulier» a-t-il souligné.

Interrogé sur le taux de résolution de l'ensemble des affaires traitées en 2017 dans le cadre de la lutte contre la criminalité protéiforme, le colonel a indiqué «que le taux avoisine les 90% contre 76% en 2016, et de préciser dans la foulée, cela représente une hausse de l'ordre de près de 19%».Et de poursuivre dans ce sens «cette performance est le fruit de l'activité en matière de lutte contre les infractions liées aux différentes lois». Et sur ce dernier point le colonel a confié «en matière de police judiciaire, toutes lois confondues, on a enregistré durant l'année, 2017, une hausse en matière de procédures judiciaires, où cette augmentation dont le taux est de près de 140% (indicateur de performance) est interprétée par la mise en oeuvre des plans spéciaux, notamment à l'endroit des lois spéciales, visant en particulier la préservation de l'environnement des populations». Le colonel a, par ailleurs, rapporté au sujet de l'évaluation de l'activité en matière de lois spéciales, que durant l'année 2017 les unités de la Gendarmerie nationale ont traité 9 724 affaires contraires aux dispositions fiscales, représentant 07% du nombre global de l'activité des unités en matière de lutte contre les infractions liées aux lois spéciales, où 9 176 personnes ont été impliquées, dont 157 écrouées. Par ailleurs, les infractions relatives à la fraude fiscale 2 531 et celles liées à la possession aux fins de vente et transport de produits alcoolisés 3 638 sont les plus fréquentes dans cette catégorie, représentant 63% des affaires constatées.

Le présentateur du bilan d'activité a, par ailleurs, fait savoir qu'en termes de couverture sécuritaire du pays, la Gendarmerie nationale dispose de 1 338 brigades territoriales sur les 1 541 communes que compte le territoire national, où 42 communes importantes disposent de 104 brigades territoriales, à raison de 02 à 05 unités par commune, tandis que les communes restantes sont couvertes par les brigades territoriales de rattachement. «Ce qui nous a permit d'atteindre un taux de 86,82% de couverture sécuritaire du territoire national, avec une hausse de l'ordre de 0,39% par rapport à l'année 2016 (86,43%), due à la création de nouvelles unités» a conclu le colonel.