L'AMBASSADEUR US À ALGER À PROPOS DU VOL ALGER-NEW YORK "Il n'y a pas d'obstacle fondamental"

Par Ikram GHIOUA -

«Nous sommes en discussion avec le gouvernement algérien et les autorités algériennes.»

John Desrocher, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Alger, qui effectue sa première visite de travail à Constantine, depuis son installation à la tête de la diplomatie américaine en Algérie, a donné un point de presse, hier, au siège de la Chambre de commerce, à l'issue de sa rencontre avec les opérateurs économiques de Constantine. Le représentant de la diplomatie américaine s'est prononcé sur la ligne directe entre Alger et New York pour indiquer que concernant «le vol direct entre Alger et New York. Nous sommes en discussion avec le gouvernement algérien et les autorités algériennes». Il ajoutera «à propos du vol direct d'Air Algérie à destination de New York, c'est une discussion qui est en cours. C'est un processus compliqué mais il n'y a pas d'obstacle fondamental. Il y a beaucoup d'organismes qui doivent être impliqués: la sécurité aérienne, la sécurité des transports, notre administration fédérale de l'aviation et l'administration algérienne de l'aviation civile. Il y a donc beaucoup de discussions qui doivent avoir lieu entre experts et nous travaillons avec nos homologues algériens à Alger sur la façon dont nous prenons ces dispositions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain, mais je suis optimiste que nous avons de bonnes discussions à ce sujet. Ça va prendre du temps, mais je pense que nous y arriverons.» L'autre volet abordé par le diplomate américain est relatif à une question portant sur une déclaration de Romanowski (Coordonnatrice-adjointe de la lutte contre le terrorisme au Département d'Etat américain). A ce propos, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique souligne: «Nous avons une très bonne coopération avec nos partenaires algériens sur les questions régionales et sur les problèmes de sécurité dans la région.» Il ajoute toujours à ce propos «nous travaillons continuellement ensemble et notre communication est très bonne et je suis confiant que nous serons en mesure de continuer à travailler ensemble à l'avenir». A la question sur la Libye, le diplomate n'a pas souhaité s'exprimer fondamentalement sur ce sujet, si ce n'est pour dire, «je ne vois vraiment pas l'intérêt d'entrer dans une discussion historique sur la Libye et je ne suis pas familier avec l'article de The Intercept sur Manchester». Dans son point de presse, le représentant diplomatique des USA avoue: «Je suis content de visiter Constantine. J'espère visiter d'autres villes et bien sûr, c'est mon objectif maintenant.» A une question de L'Expression se rapportant aux perspectives d'investissement, l'ambassadeur des USA soutient «nous avons passé beaucoup de temps ce matin à parler du potentiel pour plus de partenariats entre le milieu des affaires d'ici et le monde des affaires aux États-Unis. C'est certainement un dossier sur lequel je veux travailler. Nous avons déjà d'excellents partenariats dans le domaine de l'éducation et nous voulons travailler davantage sur ce sujet. Nous voulons en faire plus du côté des entreprises, car je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de croissance. C'est ma première visite à Constantine et ce ne sera certainement pas la dernière. J'ai donc hâte d'effectuer d'autres visites productives». Le diplomate souligne également: «Je devrais dire que j'ai toujours compris que Constantine était une ville historique. Cette visite m'a permis de voir le très grand rôle que Constantine joue dans le secteur mécanique, agricole et pharmaceutique et je pense que tous ces domaines disposent d'un potentiel de partenariat avec les États-Unis, et c'est ce que je vais partager avec les entreprises américaines et voir quel type de partenariat nous pouvons trouver.» L'ambassadeur était heureux d'annoncer: «J'ai pu visiter plusieurs villes du pays, y compris Oran et Tamanrasset. Je suis content de visiter Constantine. J'espère visiter d'autres villes et bien sûr, c'est mon objectif maintenant.» Avant de répondre aux questions des journalistes, l'ambassadeur américain avait tenu à dire: «Je voudrais remercier les membres de la Chambre de commerce de m'avoir accueilli ici, ce matin, au début de la deuxième journée de notre visite à Constantine. Ce fut une visite formidable. Bien sûr, nous avons pu rencontrer le wali hier matin, et nous avons eu une journée assez chargée. Nous sommes allés à l'université Mentouri pour rencontrer le recteur et visiter l'American Corner et ensuite l'ATC, Algerian Tractor Company, pour visiter le joint-venture avec Massey Ferguson. Et comme je viens de le dire, nous avons eu une très bonne discussion avec les membres de la Chambre de commerce et nous nous rendrons à l'université des sciences islamiques Emir Abdelkader ce matin d'où nous aurons la chance de voir une partie de la ville. Ce fut une visite formidable. Je comprends certainement pourquoi Constantine jouit de la réputation qu'elle a. C'est une ville magnifique, mais c'est aussi une ville qui travaille très dur dans beaucoup de domaines et c'est très impressionnant.»