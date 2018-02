MESSAOUD BOUDIBA, PORTE-PAROLE DU CNAPESTE, À L'EXPRESSION "La balle est dans le camp de la tutelle"

Par Nadia BENAKLI -

Dans cet entretien express, le porte-parole du Cnapeste revient sur les raisons qui ont motivé la décision du gel de la grève.



L'Expression: Après trois mois de grève vous avez décidé de geler votre mouvement pourquoi?

Messaoud Boudiba: Le conseil national du Cnapeste, s'est réuni pendant deux jours et après un long débat, nous avons décidé de suspendre la grève en maintenant la session ouverte. Ce qu'il faut savoir est le fait que la grève est devenue un problème de société qui ne concerne pas uniquement le secteur de l'éducation. Pour éviter le pourrissement, nous avons jugé nécessaire de suspendre la grève et de faire un pas en vue de mettre fin à cette situation d'impasse.



Vous avez appelé au dialogue alors que la tutelle a toujours assuré que ses portes restent ouvertes.

Y a -t-il un blocage quelque part?

Oui, tout à fait. C'est la tutelle qui bloque le dialogue. Pour nous, appeler à un dialogue sous conditions est inacceptable. Suite aux garanties avancées par les autorités, à leur tête le président de la République, nous avons fait preuve de bonne volonté. Nous avons décidé de suspendre la grève et la balle est dans le camp de la tutelle. La plate- forme des revendications est claire, au cas où il n'y aura pas de réponse, la grève sera reconduite. La session du conseil national est ouverte pour permettre de faire un travail d'évaluation et ensuite décider de ce qu'il y a lieu de faire.



Est-il possible de rattraper tout ce retard sachant que les vacances de printemps sont maintenues?

Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas se leurrer, le temps ne suffit pas pour rattraper tout. Nous allons tenter de faire l'essentiel pour permettre aux élèves d'assimiler le plus important du programme.