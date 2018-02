2E CLUB ARGUS ALGÉRIE L'approche du véhicule d'occasion se fait plus précise

Par Salim BENALIA -

Le marché des véhicules d'occasion explose

L'objectif étant de fédérer les approches dans un contexte de marché miné par l'informel et dénué de tout cadre législatif ou organisationnel.

C'est dans un contexte de marché automobile marqué par une disette qui frappe de plein fouet le véhicule neuf, que l'Argus Algérie vient de tenir sa deuxième édition à Alger, à la faveur du salon Equipauto Algérie. Cette seconde édition a eu pour thème les «Huit fondamentaux du VO» ou véhicule d'occasion, à savoir l'estimation sur le Web, le diagnostic et l'entretien, l'estimation définitive et l'estimation de reprise, le rachat et la validation de l'offre de reprise, la définition du prix de vente, la remise en état, la publication sur Internet et la vente, et la garantie et le financement. Autant de points qui ont été rappelés par Fabien Lecoeuche, directeur du développement à l'international du Groupe Argus. Cette rencontre a été organisée en partenariat avec l'AC2A, en sus de la participation d'acteurs issus de l'univers des assurances, d'organismes de garantie et de constructeurs automobiles. Tous les intervenants ont eu à exposer, à l'occasion d'une séance débat, tenue dans l'enceinte de la Safex (Société algérienne des foires et exportations), une ébauche de solutions propres à leurs profils de métiers, l'objectif étant de fédérer les approches dans un contexte de marché miné par l'informel et dénué de tout cadre législatif ou organisationnel. Selon Abdelhamid Mahi, directeur du développement produits et réassurance chez Alliance Assurances, la valeur déclarative est déterminante, particulièrement lors d'un sinistre, car elle seule dissipe tout malentendu entre l'assureur et l'assuré. Et le même intervenant d'appeler à la mise en oeuvre d'une cote de référence à même de jouer le rôle de tiers de confiance entre la compagnie d'assurance, l'expert et le client (sinistré). Omar Mabed, Expert automobile indépendant, revient pour sa part sur l'importance du contrôle visuel préalable du véhicule, opération que seul un oeil exercé peut mener à bien. Cet examen permet de relever des malfaçons ou des irrégularités sur le véhicule. Toute cote de référence vient en appui au travail de l'expert pour déboucher ensuite sur une valeur consensuelle. C'est en fait la base sur laquelle l'expert s'appuiera pour ajuster la valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) après avoir listé l'ensemble des travaux et frais en fonction de ses constats, a-t-il rappelé. Pour bien positionner son prix de revente VO, il faut rester en veille et tenir compte de plusieurs indicateurs (la cote Argus, les annonces sur Internet, les professionnels qui ont un avis éclairé sur le marché, suivre les phénomènes particuliers du marché qui influent directement sur les prix des véhicules (rareté, inflation, volumes de production...) a-t-il été également rappelé.

Lotfi Adi et Karim Brahiti, respectivement directeur pièces & service et responsable Grands Comptes chez Peugeot Algérie, ont rappelé que Peugeot Algérie est le premier concessionnaire à avoir lancé à travers tout son réseau, sur le territoire national, son offre d'aide à la revente des véhicules d'occasion sous la fameuse estampille «La Griffe» qui autorise une extension de garantie et une valorisation du véhicule selon les standards de la marque, ce qui en dit long sur la volonté de la marque au Lion de s'inscrire dans cette tendance, en mettant au point son premier programme d'aide à la revente des véhicules d'occasion en Algérie. Sylvain Borré, directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient chez Continental, a apporté le regard d'un manufacturier sur l'un des parents pauvres du véhicule d'occasion, le pneumatique. Tarik Hebboub, Head of Automotive chez la firme espagnole Mapfré, a également souligné l'importance de disposer d'une référence en valorisation afin d'éviter d'éventuels malentendus entre professionnels ou particuliers.