OCTROI DU FONCIER INDUSTRIEL Un décret sera bientôt publié

Une attente qui pénalise les investisseurs. L'administration met beaucoup de temps dans l'étude des dossiers de demande de foncier industriel. Malgré les engagements des pouvoirs publics, le problème reste.

Interpellé sur cette question par un sénateur, le ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, a rappelé que la décision d'octroi doit être tranchée dans un délai d'un mois. S'exprimant lors d'une séance de questions orales tenue jeudi dernier par le Conseil de la nation, le ministre a fait savoir qu'un décret exécutif est en cours.

«Une commission interministérielle est chargée d'élaborer un décret exécutif pour fixer les critères de base et clarifier les conditions d'étude des dossiers», a-t-il affirmé. Selon lui, le type d'activité développée, le nombre de postes d'emploi à créer et la valeur de l'investissement sont les critères sur lesquels sera jugé le dossier. Yousfi a assuré que dans le cadre du développement des zones industrielles, une surface de 12 000 h répartis sur 39 wilayas a été aménagée. faisant un rappel sur les efforts déployés dans ce sens, le ministre a indiqué que 50 parcs industriels sont en cours de réalisation.

Le sénateur Mustapha Djaghdali a vivement critiqué le projet des zones industrielles qui n'arrive pas à voir le jour. «Certes, il y a un engagement politique, mais il n'est pas accompagné par un budget financier», a-t-il regretté. Devant ce constat, le ministre a donné des preuves par les chiffres en précisant que le nombre des petites et moyennes entreprises est passé de 2 500 en 2007 à 55 000 en 2012 pour atteindre 109 000 PME en 2016.

Ce n'est pas tout. L'hôte des sénateurs a certifié que le nombre des investissements dans l'industrie a doublé de sept fois par rapport à 2007.