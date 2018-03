SKIKDA Elle tue sa vieille mère avec un marteau

Elle-même, elle s'est effondrée et est toujours sous le choc après son geste fatal. W.D, la jeune femme d'une quarantaine d'années s'est rendue, en fin de cette semaine, aux services de la Sûreté nationale du quartier Souidani Boujemaâ dans la ville de Skikda, après avoir assassiné sa mère à coups de marteau en plein visage. Femme de ménage dans un lycée de la ville de Skikda, W.D, comme le rapporte le quotidien Ennahar, est connue pour être une personne introvertie, sujette à des crises épisodiques d'angoisse et de dépression. Cependant, et de l'aveu même des voisins, les membres de la famille de W.D, au nombre de cinq, n'avaient apparemment aucun problème entre eux. La famille vivait, certes un peu à l'écart des habitants du quartier, entretenant très peu de relations avec les voisins, mais dans une ambiance paisible. Le geste de W.D, inattendu et surprenant, a d'ailleurs ému tout le quartier.

La jeune femme était seule avec sa vieille mère quand elle s'est abattue sur elle avec un marteau avant de l'abandonner dans une mare de sang et se rendre aux services de police. Une enquête a été ouverte et les éléments de la police judiciaire mènent leurs investigations pour essayer de déterminer les causes qui ont amené la femme à commettre ce matricide.