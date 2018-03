DROGUE, AGRESSION ET CAMBRIOLAGE À BÉJAÏA Les services de sécurité sur tous les fronts

Par Arezki SLIMANI -

Les services de sécurité ne chôment pas à Béjaïa. Outre les fermetures de routes qui les mobilisent même s'ils n'interviennent pas directement, les gendarmes et policiers sont au front pour lutter contre le trafic de stupéfiants et diverses délinquances. Que ce soit en ville ou dans les régions rurales, la police et la gendarmerie veillent au grain.

Dans un communiqué rendu public, hier, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, il est fait état de l'arrestation de trois dealers âgés entre 22 et 44 ans par les éléments de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire. Deux premiers individus répondant aux initiales Y.A. alias «Mamou» et DJ. M ont été les premiers à tomber dans les filets de la police. Dj. M était à bord d'une voiture et a tenté de prendre la fuite au moment où la police intervenait, suite à une opération de surveillance ciblant son acolyte. Le troisième prévenu a été arrêté à la suite de l'enquête, un individu répondant aux initiales B.K. Les trois dealers ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa pour détention, commercialisation et transport de drogue... et ils ont été écroués», ajoute notre source, qui ne précise pas que les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Barbacha (Béjaïa) ont mis fin aux agissements de deux auteurs présumés du cambriolage d'un magasin dans la localité. L'arrestation des deux individus est intervenue suite à un appel reçu par le service opérationnel, faisant état du vol du magasin et de l'agression de son gardien. Les gendarmes, qui se sont déplacés sur les lieux, ont perquisitionné le magasin avant d'interroger le gardien qui se trouvait à l'intérieur au moment des faits. Ce dernier a fait savoir qu'il était 1h30 lorsqu'il a été attiré par un bruit de pas sur le toit. C'est là qu'il surprendra les deux cambrioleurs en train de s'introduire par une ouverture. Ces derniers lui asséneront un coup au visage à l'aide d'un objet et lui tordront le cou à l'aide d'une chemise, avant de s'emparer d'une somme d'argent, trois téléphones portables et prendre la fuite. En exploitant les signalements du gardien et des photos en leur possession, les gendarmes ne tarderont pas à identifier l'un des deux prévenus et déclencheront une opération de recherches qui s'est soldée par l'arrestation du premier suspect, H.Dj, à proximité de son domicile situé à Agueni N'sihel (Barbacha). La suite de l'enquête a permis d'appréhender le deuxième suspect, Z.H. et de saisir les objets volés et ceux utilisés dans le méfait dans une forêt située non loin du domicile du premier suspect. Présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal d'Amizour, les deux prévenus, âgés respectivement de 24 et 25 ans, ont été placés sous mandat de dépôt.