LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET LE TERRORISME Redoutable efficacité de l' ANP

Par Ikram GHIOUA -

Des éléments de l'armée ont réussi à empêcher une série d'attentats au téléphone piégé, dans la wilaya de Bouira.

Agissant sur la base de renseignements et grâce à leur exploitation, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, trois terroristes à Batna a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale, transmis à notre rédaction. Une importante opération de ratissage est actuellement en cours dans cette région a-t-on appris de sources sûres. Rendant son bilan mensuel public, l'on constate que des résultants conséquents ont été enregistrés par les forces de l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais aussi contre le crime organisé au courant du mois de février. Le dernier bilan établi par le ministère de la Défense nationale fait état de la destruction de deux cachettes contenant des grenades, des mines de confection artisanale, des détonateurs, une quantité de matières explosives et des téléphones portables piégés, mardi à Bouira par un détachement de l'Armée nationale populaire a indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Dans le même contexte et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Skikda, un détachement de l'ANP «a découvert 150 kilogrammes d'ammonitrate, servant dans la préparation des explosifs», indique la même source qui ajoute «qu'un autre détachement a détruit 11 bombes de confection artisanale à Tébessa». Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, l'Armée nationale populaire a procédé à l'arrestation «de cinq individus en possession d'un lot de munitions, qui ont été interceptés lundi à Laghouat» rapporte le communiqué.

Le ministère de la Défense nationale a fait état également de la neutralisation d'un terroriste qui a été abattu, alors que deux autres ont été arrêtés. Dans le même cadre l'ANP a saisi une importante quantité d'armes et de munitions. Selon le bilan en cours il est également question de la destruction de 50 casemates pour terroristes, note la même source, ajoutant que deux mitrailleuses lourdes de type 14,5 mm, une mitrailleuse de type RPK, une roquette RPG-7, six lance-roquettes, 12 Kalachnikov, un pistolet-mitrailleur de type FM, 24 armes à feu, un pistolet-mitrailleur, un fusil à lunette, deux fusils-sniper, quatre fusils de chasse, 122 obus et 4 669 cartouches de différents calibres ont été récupérés. Lors de leur interventions remarquable l'ANP a arrêté également 74 trafiquants de drogue et saisi 16,53 quintaux de kif traité et 165 558 unités de psychotropes, alors que 197 contrebandiers et 13 orpailleurs ont été arrêtés.

Durant la même période, une tentative de contrebande de 117 558 litres de carburant a été mise en échec, et 98 groupes électrogènes, 22 détecteurs de métaux et quatre bandes à munitions ont été récupérés. Le MDN souligne que «Les éléments de l'ANP ont récupéré également 34 charges propulsives, 25 chargeurs, 61 grenades et 32 mines.

En outre, un atelier de fabrication d'explosifs, 200 capsules dédiées aux explosifs et 29 appareils de communication piégés ont été découverts et détruits». Sur un autre volet, l'ANP a durant cette même période, saisi 106 278 unités de boissons, 139 quintaux de tabac, 145 344 unités de tabac et 89 099 paquets de cigarettes, 114,29 tonnes de denrées alimentaires et 10 960 litres d'huile de table, 91 marteaux piqueurs et 76 véhicules de différents types ont été saisis. Par ailleurs, selon toujours les bilans établis par le MDN les éléments de l'ANP ont arrêté 601 immigrants clandestins de différentes nationalités et mis en échec une tentative d'immigration illégale de 61 autres. En ce début du mois l'ANP a détruit 15 mines de confection artisanale à Bouira. De même que des éléments de l'armée ont réussi à empêcher une série d'attentats aux téléphones piégés, dans cette wilaya

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen et Béchar six narcotrafiquants en possession de 10,6 kilogrammes de kif traité», toujours en ce début du mois, alors qu'à Batna l'ANP a arrêté un individu en possession de deux armes à feu et une quantité de munition. Ces résultats sont certainement le fruit d'un effort consenti au quotidien par l'ANP qui travaille de jour comme de nuit pour maintenir la paix et la sécurité sur le territoire national avec un engagement concluant visant à combattre toutes les formes de criminalité et de terrorisme.