LES RECETTES DOUANIÈRES ONT DÉPASSÉ 1000 MILLIARDS DE DA EN 2017 Le coup de pouce de la TVA

Par Mohamed TOUATI -

Plus de 90% de l'ensemble des recouvrements réalisés en 2017, ont été affectés au budget de l'Etat, soit près de 910 milliards de dinars.

Les recouvrements douaniers ont enregistré une hausse de 1,5% l'année dernière. Une performance qui est due à la TVA. «Les recouvrements douaniers ont progressé de 1,5% en 2017 par rapport à 2016, passant à 1 005,81 milliards de DA, en dépit d'une légère baisse des importations», indique un bilan de l'administration douanière répercuté par une dépêche de l'APS datée d'hier. Le recul des achats à l'étranger aurait donc pu se répercuter de manière négative sur les recettes enregistrées par les douanes si les taux de la TVA n'avaient pas été relevés dans le cadre de la loi de finances 2017. Le déficit auquel elles n'auraient pas dû échapper a pu être évité. La progression des recouvrements douaniers, qui étaient de 990,87 milliards de dinars en 2016, s'explique essentiellement par le relèvement des taux de la TVA dans le cadre de la loi de finances 2017, lesquels sont passés de 7% à 9% pour le taux réduit de 17% à 19% pour le taux normal.», souligne le document des douanes.

«La hausse des recouvrements a été donc réalisée malgré une légère diminution de la valeur des importations calculée en dinars (constituant l'assiette fiscale), passée de 4 678,86 milliards de DA en 2016 à 4 632,92 milliards de DA en 2017», ajoute la même source. A qui profitent-ils? «85% du produit de la TVA à l'importation sont destinés au budget de l'Etat tandis que 15% sont consacrés à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (Cgscl)», informent les services concernés qui indiquent que les recouvrements de la TVA destinés au budget de l'Etat ont augmenté de 4,32% en 2017 par rapport à 2016. Ils sont passés de 484,67 milliards de dinars à 505,6 milliards de dinars. Le produit de la TVA destiné à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales qui était de 85,53 milliards de DA en 2016 est passé à 89,22 milliards de DA en 2017. Soit une hausse identique à celle allouée au budget de l'Etat qui se taille la part du lion. Plus de 90% du total des recettes douanières recouvrées en 2017, lui sont revenus. Soit près de 910 milliards de DA. 9% sont allés à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales et 0,6% aux comptes d'affectation spéciale. La recette principale d'Alger-ports secs a couvert à elle seule 18% du total des recouvrements de 2017 avec un montant de 181,23 milliards de dinars signale la direction générale des douanes. Suivent Alger-Port avec 128, 7 milliards de Da, Béjaïa 96 milliards de DA, Skikda 87,3 milliards de DA, Boumerdès 69,52 milliards de DA, Annaba port 67,71 milliards, Arzew 65,27 milliards de DA, Oran port 57,85 milliards de DA, Oran extérieur 50, 89 milliards de DA... Les directions régionales d'Alger extérieur, d'Oran, d'Alger-port et de Sétif, ont représenté à elles seules 73,74% du total des recouvrements. Soit un montant de 741,76 milliards de DA. Reste à savoir si la nouvelle liste des 851 produits interdits à l' importation ne va pas engendrer un manque à gagner en 2018. Le gouvernement qui veut réduire une facture des importations astronomique, qui tourne autour des 45 milliards de dollars, a opté pour une restriction drastique des produits achetés à l'étranger. La mesure portera-t-elle ses fruits?

Elle «ne va pas forcément engendrer un manque à gagner puisqu'elle porte sur des produits destinés à la consommation», estime le directeur des relations publiques et de l'information auprès de la direction générale des douanes, Djamel Brika. Le bilan que vient de fournir son département indique que le risque est bien réel. Si ce n'était la TVA...