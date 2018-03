SYSTÈME DES SUBVENTIONS CIBLÉES Raouya reconnaît sa complexité

Le ministre des Finances préconise un travail de sensibilisation auprès de l'opinion publique.

Le processus des subventions ciblées ne sera pas mis en application de sitôt. Interpellé sur les aides qui continuent à profiter aux riches au même titre que les couches défavorisées, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, n'y est pas allé par quatre chemins pour avouer la complexité du processus. «Il faudrait prévoir plusieurs scénarii pour envisager cette politique», a-t-il répondu à un sénateur, lors d'une séance des questions orales tenue, jeudi dernier, par le Sénat.

Le grand argentier du pays qui confirme le choix d'une telle politique qui s'impose davantage soutient que son application sera de manière graduelle.

Il a rappelé qu'une commission interministérielle a été mise en place au niveau du ministère du Travail pour étudier cette question en estimant que cela va prendre beaucoup de temps. Vu qu'il s'agit d'une question extrêmement sensible qui touche directement le citoyen, l'Etat ne peut pas s'aventurer sur cette politique. Bien au contraire, il doit prendre ses précautions. «Cette question nécessite d'examiner toutes les approches et d'évaluer leur impact sur les citoyens et de mener un travail de sensibilisation auprès de l'opinion publique», a soutenu le ministre des Finances. Raouya a assuré que l'Etat ne prendra aucune décision dans ce sens sans prendre toutes les dispositions. «Le processus n'est pas une simple affaire», a-t-il dit en expliquant qu'il faut tout une étude pour définir les familles défavorisées. Devant la conjoncture économique marquée par la chute des prix du pétrole et le recul des réserves de changes, l'Etat n'est plus en mesure d'assurer les subventions qui pèsent lourd sur le Trésor public.

«La politique des subventions profite à une grande partie de la société, notamment les riches, ce qui constitue une véritable charge pour le Trésor public», a admis Raouya qui avance que les subventions représentent 23% des dépenses du Trésor public et 10% du PIB.

Le montant des transferts sociaux est de l'ordre de 1 700 milliards de dinars, un chiffre qui montre tant bien que mal la difficulté de le maintenir en ces temps de crise.

Raouya a présenté tout bilan chiffré sur les produits subventionnés par l'Etat à l'image du carburant qui est subventionné avec une enveloppe de 630 milliards de dinars. Pour éviter une éventuelle polémique, le ministre a été très prudent dans ses propos, en réitérant toutefois que l'Etat ne va pas abandonner la politique des subventions et que les couches défavorisées seront prises en charge. «La réforme de la politique des subventions vise à renforcer le principe d'égalité entre les citoyens et instaurer la justice sociale», a-t-il précisé en guise de lever toute ambiguïté.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que les banques vont multiplier leurs services en lançant de nouveaux produits de financement et de location des logements. Il a cité le cas de la Banque de développement local (BDL) qui s'apprête à lancer un nouveau produit dans ce sens. Selon lui, plusieurs banques vont mener des projets en commun. Des dispositions ont été prises pour entraîner les agents sur le principe du financement alternatif et la commercialisation des produits financiers.