CIMAR MOTORS Hyundai inaugure le plus grand showroom en Afrique

Par Salim BENALIA -

Selon Bilal Tahkout, d'autres showrooms de semblable envergure seront bientôt inaugurés.

Le concessionnaire multimarques Cima Motors vient d'inaugurer le plus grand showroom en Afrique, dédié à la marque sud-coréenne Hyundai. Véritable cocon, tout en vitres, cet espace flambant neuf, donne directement sur l'autoroute et permet au visiteur d'apprécier toute la beauté et la qualité des modèles exposés. L'inauguration de cette importante structure a vu également la révélation de la Nouvelle i30, soit la troisième génération du modèle et dont le prix sera incessamment communiqué au public. Le véhicule sera monté à l'usine de Tiaret Tahkout Manufacturing Company (TMC) et renforcera la gamme des véhicules particuliers Hyundai.

La i30 sera d'abord commercialisée en version essence en attendant sa commercialisation prochaine en motorisation diesel. Elle embarque un moteur essence 1.6 MPi qui développe 130Ch, lequel est associée à une boîte de vitesses manuelle et automatique à 6 rapports. Elle est campée sur jante en alliage 16'' (version BVM), et 17´´ (version BVA). Côté équipements, la Hyundai i30 est richement équipée avec l'ABS, HAC (Aide au démarrage en côte), ESP, régulateur de vitesse, détecteurs d'angles morts, détecteur de pluie, frein de parking électrique, allumage automatique des feux, toit ouvrant panoramique, optiques de position LED, radar de recul, système multimédia avec écran tactile et la sellerie cuir.

Le nouvel espace implanté dans la zone industrielle de Réghaïa, à Alger, s'étale sur 36 000 m², avec à la clé une surface d'exposition de 3 200 m² intérieur en plus de 2 000 m2 à l'extérieur. Le bâtiment administratif (Direction générale) s'étale sur 5 000 m². Il dispose d'un centre de livraison de 20 000 m² et d'un centre de maintenance et de service après-vente, ainsi que de deux magasins centraux de pièces de rechange de près de 6 000 m².

Selon Bilal Tahkout, vice-président du Groupe, d'autres showrooms de semblable envergure seront bientôt inaugurés à l'échelle du territoire national et renforceront le réseau du groupe automobile déjà existant. L'architecture et l'aménagement intérieurs de cet antre de la marque Hyundai renseignent sur la volonté d'offrir aux clients les meilleures conditions d'accueil aux visiteurs. Une aire de jeux extérieure et un espace de restauration ont été aménagés pour le bien-être des familles et des parents en escale. CIMA Motors explique «souhaiter être plus proche de ses clients à travers ses différentes implantations sur le territoire national. Ces ouvertures permettent ainsi d'aller à la rencontre de nouveaux clients, mais également d'offrir un meilleur service pour les clients Hyundai en Algérie», indiquant que «cette proximité se focalise sur une offre de plus en plus complète en matière de ventes de véhicules, service après-vente et de disponibilité des pièces de rechange».