CRÉÉE EN 1964, ELLE CONNAÎT UNE RÉVOLUTION DEPUIS 2001 Histoire et évolution d'une institution

Par Walid AÏT SAÏD -

La Protection civile est un service de secours dont le but est l'assistance et l'aide à la population. Deux ans après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le Service national de la Protection civile algérienne est né à l'initiative du président Ahmed Ben Bella grâce au décret n°64-129 du 15 avril 1964. La gestion administrative et la prise en charge salariale des sapeurs-pompiers relevaient encore des municipalités comme au temps de la période coloniale.. Grâce au décret 76-39 du 20 février 1976, l'organisation sera complétée par la substitution de l'ex-Service national de la Protection civile et la création de la direction générale de la Protection civile. En 1991, la Protection civile bénéficie de l'autonomie financière1. Mais c'est avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que la Protection civile a connu un bond spéctaculaire. D'une petite équipe de secouristes aux moyens rudimentaires, elle est aujourd'hui dotée de moyens qui lui permettent de répondre à toutes les situations d'urgence, en créant des équipes spécialisées allant des colonnes mobiles, des équipes cynophiles, des médecins de catastrophes aux plongées subaquatiques jusqu'au groupement aérien avec des équipes de pilotes d'hélicoptère de secours, mais aussi six bombardiers d'eau. C'est aussi une équipe spécialisée dans les accidents technologiques, notamment les accidents dus aux radiations et les accidents chimiques. Ce travail de fond a été entamé depuis 18 ans par la direction générale de la Protection civile sous l'inspiration de son patron le colonel El Habiri. Cette organisation a permis la création de détachements de renfort et de première intervention (Drpi), dans les 48 wilayas. Prêtes à réagir à tout moment et à toute éventualité, ces équipes d'intervention rapide ont été dotées d'équipements et de matériels de sauvetage adéquats. Elles disposent, en cas de leur mobilisation, d'une autonomie totale de huit jours en matière de restauration et de logistique, ce qui leur permet d'être indépendantes de toute prise en charge par la wilaya sinistrée. Elles peuvent ainsi agir en un temps record en cas de catastrophe et soutenir les équipes d'intervention locales déjà en action. Pour maintenir et surtout entretenir cet esprit de vigilance, la direction générale de la Protection civile organise chaque année des stages de formation dans le domaine du sauvetage-déblaiement au niveau national. Dans ce cadre, des stages ont été organisés en France et à Alger avec la venue d'experts étrangers dont des Américains pour des recyclages de très haut niveau. Les formations ne sont pas uniquement destinées aux pompiers, mais elles touchent également les citoyens avec l'opération «un secouriste par famille». Cette opération a pour but, à travers des cours théoriques et pratiques sur le secourisme du 1er degré, d'inculquer les gestes élémentaires qui sauvent avant l'arrivée des secours organisés. Des millions de personnes ont jusque-là bénéficié de cette formation.