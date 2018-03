À PARTIR DE BOUFARIK Louh lance l'usage du bracelet électronique

Par Abdellatif TOUALBIA -

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux

Cette pratique va être généralisée à travers le territoire national et permettre à la peine privative de liberté d'être plus humaine.

La journée du jeudi 1er mars 2018 est à marquer au fer rouge par l'impact qui a tonné sur la population heureuse où les cavaliers de la région en grande tenue traditionnelle, fusils et baroud - ont donné plus de jus à cette journée printanière-, par l'ouverture du nouveau tribunal de la ville des Agrumes, cité en devenir de la Mitidja.

Il faut dire que pour son inauguration, ce tribunal, a été également le théâtre d'une nouvelle historique. C'est à cette occasion, en effet, qu'a été annoncé le lancement officiel de la généralisation du port du bracelet électronique «opération qui fait que la détention est ainsi allégée ou quasi oubliée pour les détenus condamnés à une peine de 3 ans au moins. Cette pratique va être généralisée à travers le territoire national et permettre à la peine privative de liberté d'être plus humaine et moins contraignante et cette manière de se comporter fait que le détenu continue à purger sa peine dans les meilleures conditions qui soient.

La modernisation va vraiment tout chambouler dans le fonctionnement de la vie des gens «à condition qu'un changement radical des mentalités se fasse et le plus tôt serait le mieux», a lancé Louh qui était visiblement heureux de noter les fruits de la réforme suivie au quotidien par son initiateur, Abdelaziz Bouteflika, le président de la République.

Après avoir rappelé le rôle humanitaire d'une ONG, Anesty International, pour ne pas la citer, qui, une fois qu'elle y mêle la politique, ne joue plus le jeu et adieu la crédibilité. Le ministre a, là aussi martelé: «La liberté de culte n'a jamais fait le moindre doute dans la pratique et ce, depuis 1963.» Le tout jeté devant une assistance toute ouïe.

Le ministre qui a aussi ajouté par exemple, que les chrétiens peuvent à loisir pratiquer leur culte sans aucun problème. «Des critiques infondées ont été émises récemment par une ONG qui risque de perdre son objectivité en se mêlant les pédales pour avoir franchi le pas entre l'humanitaire et le politique.» Et de conclure que jamais un citoyen n' a jamais été poursuivi pour ses croyances ou sa foi.

Pour revenir à l'activité du ministre, il faut savoir que le tribunal de Boufarik est le quatrième de la cour de Blida, après Larbaâ, El Affroune et Blida dont les chefs de juridictions et les magistrats s'étaient retrouvés dans la ville des Roses assister à l'importante intervention de leur ministre dont la dernière visite de travail a eu lieu dans la fière capitale des Aurès qui connaît un essor considérable en matière de développement.

A la limite de la wilaya, on a noté, outre, la présence de la présidente du tribunal, du procureur de la République de Boufarik - qui se sont démenés durant trois jours en vue d'être au rendez-vous avec l'évènement -, du président et du procureur général de la cour de Blida et des députés de Blida qui ont tenu à être de la fête car on n'inaugure pas tous les jours l'entame d'un tribunal dans la ville en pleine transformation avec les nombreux projets lancés, surtout en 2013.

Puis hôtes et invités se sont dirigés vers l'immense et belle réalisation, qu' est le nouveau siège du tribunal aménagé dans l'esprit du troisième millénaire. En effet, tout est spacieux, accueillant où toutes les conditions étaient réunies pour qu'enfin, les citoyens puissent être reçus dans les meilleures conditions. La visite a eu lieu dans un engouement sans égal tant la joie était partagée par tous. Nous avons aussi été frappés par la spontanéité avec laquelle se sont manifestés les greffiers retraités qui n'ont pas voulu rater cette journée. Après quoi, la délégation s'est dirigée vers la ville de la Chiffa où un accueil digne lui a été réservé.

Le ministre a recommandé l'installation de l'accélération de la modernisation qui doit atteindre un rythme effréné, juste de quoi limiter les nombreux déplacements des citoyens et ce sera alors à l'avocat qui pourra, à distance, obtenir les requêtes et documents désirés.

L'avocat a eu un pan important dans le discours du jour qui a vu Tayeb Louh, annoncer le concours et le recrutement prochain de notaires et d'huissiers dont le nombre est en deçà des normes requises ailleurs.