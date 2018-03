APRÈS LA REPRISE DU DIALOGUE AVEC LE CNAPESTE ET LE CAMRA Le dénouement se dessine

Par Massiva ZEHRAOUI -

Nouria Benghebrit annonce que les enseignants radiés seront «réhabilités», mais devront se conformer à certaines conditions

Les ministères de l'Education nationale et de la Santé ont tracé un calendrier de rendez-vous pour l'organisation de plusieurs réunions prochainement.

Les initiateurs du mouvements de grève dans les secteurs de la santé et de l'Education nationale se préparent pour une semaine décisive. En effet, avec la reprise du dialogue entre les contestataires et leurs tutelles, le dénouement d'une longue période de protestation s'est amorcé ces derniers jours. Cela est notamment le cas concernant le Conseil national du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste), qui, suite à sa session extraordinaire, tenue de mardi à mercredi matin à Boumerdès, a décidé de mettre fin à la grève illimitée, initiée le 30 janvier et qui a débuté beaucoup plus tôt dans les wilayas de Blida et de Béjaïa. Depuis, les représentants du syndicat ont engagé un bras de fer avec le ministère de l'Education nationale. Les négociations menées entre les deux parties à maintes reprises ont buté sur l'impasse, engendrant une crise sans précédent. Au fil des jours, la situation n'a fait que se corser davantage. D'une part, la tutelle se défend de ne pas cesser d'appeler au dialogue et que les protestataires sont invités à débattre de la situation pour éviter le pire. D'autre part, le Cnapeste, lui, se dit également prêt à discuter des litiges entourant leurs conditions socioprofessionnelles, mais de façon à trouver un écho favorable à ses revendications. De ce fait, la tutelle et le syndicat s'accusent mutuellement d'être à l'origine du blocage du débat. Face à la situation qui perdure, le département de l'éducation décide de prendre des mesures radicales pour dissuader les enseignants de poursuivre le débrayage, procédant à la radiation de nombreux enseignants grévistes. En sachant que la grève a été décrétée comme étant «illégale» par le tribunal administratif. Néanmoins, quelques jours après le lancement du dispositif de licenciement, Nouria Benghebrit annonce que les enseignants radiés seront «réhabilités», mais devront se conformer à certaines conditions. Bien que le Cnapeste ait déclaré trouver «absurde» cette disposition qui ne sert qu'à «humilier les enseignants», il opte finalement pour l'arrêt de sa grève illimitée après la réunion de ses membres. Cela dit, le dialogue se poursuivra autour des principales doléances formulées par le syndicat autonome. A ce titre, Nouria Benghebrit recevra demain les représentants du Cnapeste pour la relance officielle du dialogue. Concernant les points qui seront soulevés lors de cette rencontre, le conseiller au ministère de l'Education nationale, Chaib Draâ, a déclaré que la ministre «a répondu à toutes les revendications de ce syndicat». Indiquant que «90% de ces revendications ont été déjà pris en charge, notamment celles des wilayas de Blida et Béjaïa où le mouvement de grève avait commencé.» Pour sa part, le porte-parole du Cnapeste, Messaoud Boudiba, a bien insisté qu'à présent, il ne tient qu'à la tutelle de régler de façon définitive la situation. Il a par ailleurs tenu à souligner qu'en cas de non- satisfaction des revendications du Cnapeste la grève sera reconduite. Du côté de la santé, le champ du dialogue a été également rouvert par la tutelle avec les médecins résidents. Les blouses blanches qui ont entamé leur quatrième semaine de grève se sont entretenues lundi, à Alger, avec les représentants du ministère de la Santé. Au cours de la réunion, un calendrier de rendez-vous a été tracé pour la poursuite des discussions. Toutefois, l'entrevue n'a pas été d'une grande satisfaction pour les médecins résidents. Les représentants du Camra ont affirmé qu'aucun accord susceptible de les convaincre d'arrêter leur débrayage n'a été dégagé. Ils se sont dits bien résolus à poursuivre coûte que coûte la grève illimitée. Pour faire montre de cette détermination, les contestataires ont de nouveau marqué le coup en tenant, comme prévu, mercredi passé, une marche imposante à Constantine. Pas moins de 17.000 personnes ont participé à la manifestation, avec comme principal mot d'ordre: la suppression du caractère obligatoire du service civil. Les médecins résidents ont une nouvelle fois insisté sur la poursuite de leur grève jusqu'à pleine satisfaction de leurs doléances. Parlant des propositions du ministère, la suppression de l'obligation du service civil pour 20 spécialités, les membres du Camra parlent d'une vaine tentative de division. En attendant, plusieurs réunions de la tutelle avec les médecins résidents sont prévues prochainement. Par ailleurs, il faut faire remarquer que malgré la reprise du dialogue des deux tutelles avec le Camra et le Cnapeste, le problème n'est pas réglé pour autant. Car le Cnapeste comme le Camra campent sur leurs positions. Même si le Cnapeste a bien suspendu son débrayage, il n'est pas exclu qu'il revienne tôt ou tard à la charge au cas où toutes ses demandes, sans exception, ne seraient pas prises en charge. Pour le cas des médecins résidents, le problème se pose sur le point du service civil. Un point épineux étant donné sa complexité. Par ailleurs, les grévistes attendent que le gouvernement statue clairement sur cette question, dans le cas contraire, ils avertissent que la poursuite du débrayage est toujours à l'ordre du jour.