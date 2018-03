RÉALISATION DE LIAISONS FERROVIAIRES DANS LES RÉGIONS DU SUD Le grand chantier de Zalène

Par Abdelkrim AMARNI -

Réalisation de 2300 km dans le Sud en vue de renforcer les lignes actuelles (4 000 km)

6000 km de voies ferrées seront livrées à court terme.

Le réseau ferroviaire, qui a vu la réalisation de 4000 km contre 1800 atteints en 1999, permettra de mieux désenclaver les régions du Sud et de promouvoir l'activité commerciale dans ces wilayas.

C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, tout en affirmant que le programme de réalisation des liaisons ferroviaires dans les régions du Sud se poursuit. Le ministre, qui répondait à des questions relatives à son département, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, lors d'une séance consacrée aux questions orales et présidée par Nouara Djaâfar, membre du Conseil de la nation, a précisé que les projets actuels pour la réalisation de 2300 km dans le Sud sont menés en vue de renforcer les lignes actuelles (4000 km) pour atteindre à court terme plus de 6000 km. Répondant à une question du membre du conseil, Rachid Bousehaba (tiers présidentiel), relative à la réalisation d'une liaison ferroviaire reliant la wilaya de Khenchela à la région des Hauts-Plateaux, le ministre a précisé que ce projet est en cours d'examen. Il a précisé que l'étude préliminaire du projet devant relier Aïn Beïda (wilaya de Oum El Bouaghi) à Khenchela sur une distance de 50 kilomètres, est en cours de finalisation, sa réalisation étant tributaire des capacités financières disponibles. Un autre projet de ligne devant relier Khenchela à Batna, sur une distance de 100 km, est en cours d'examen. Le ministre a fait savoir par ailleurs que plusieurs tronçons du projet de la ligne des Hauts-Plateaux, reliant Tébessa à l'Est et Moulay Slissen (Sidi Bel Abbès) et traversant Oum El Bouaghi, Aïn M'lila, Batna, Boughezoul, Tissemsilt, Tiaret et Saïda jusqu'à Sidi Bel Abbès sur une distance de 1 160 km, ont été réceptionnés ainsi que 412 km reliant Tébessa à M'Sila qui sont actuellement en exploitation. Ainsi, le tronçon Ouest (Saïda-Sidi-Bel Abbès), est entrée en service fin 2017, sur une distance de 120 km, avec des trains atteignant une vitesse de 160 km/h. Concernant le tronçon reliant Saïda à M'sila, sur une distance de 628 km, celui-ci est en cours de réalisation et son état d'avancement est de 70 à 80%. Répondant à la question d'un membre du Conseil de la nation, Mohamed El Oued, sur le projet de réalisation du dédoublement de la RN 22 reliant Tlemcen à Sebdou sur une distance de 36 km, le ministre a fait savoir que ce projet figure parmi les priorités du secteur, au vu du trafic routier intense qui caractérise ce tronçon, du passage fréquent des poids lourds et des conditions météorologiques extrêmes en hiver.

C'est pour ces raisons que l'étude portant réalisation du dédoublement de cette voie reliant Tlemcen à Terny sur une distance de 13 km, a été lancée, sachant que c'est le tronçon qui enregistre le plus grand nombre d'accidents de la route par an, a indiqué le ministre. Pour ce qui est d'El Aricha, une étude est en cours de réalisation en vue de relier cette commune à l'autoroute sur une distance de 104 km. L'autoroute des Hauts-Plateaux traverse Tlemcen sur une distance de 70 km, dont 30 par El Aricha.

S'agissant du développement du réseau routier dans cette même wilaya, le ministre a fait état, dans le détail, d'un projet de connexion de l'autoroute Est-Ouest au port de Ghazaouet sur une distance de 37 km (section 2), et des projets de dédoublement de la RN 22, de la RN reliant Remchi à Maghnia, et de la RN 98 reliant Ghazaouet à la RN 35.