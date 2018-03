LIVRAISON DES LOGEMENTS Temmar presse les walis

Par Nadia BENAKLI -

«Les walis ont été chargés de livrer tous les logements finis»

«Toutes les unités d'habitation, toutes formules confondues, achevées seront distribuées incessamment. Des mesures ont été prises à cet effet», a assuré le ministre.

Il veut éviter la protesta. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, refuse tout retard dans la livraison des logements. «Les walis ont été chargés de livrer tous les logements finis», a-t-il affirmé lors d'une séance consacrée aux questions orales, jeudi dernier, par le Sénat. Après les retards accusés dans la réalisation des chantiers, le ministre s'engage à respecter les promesses. «Toutes les unités d'habitation, toutes formules confondues, achevées seront distribuées incessamment. Des mesures sont prises à cet effet», a-t-il indiqué, en précisant que le ministère de l'Intérieur va chapeauter l'opération pour assurer la livraison dans de bonnes conditions. Interpellé par un sénateur d'Illizi sur le problème des VRD et de l'aménagement extérieur qui sont à l'origine des retards, le premier responsable du secteur a fait savoir qu'une enveloppe financière complémentaire pour 2017-2018 a été dégagée, afin de finaliser les travaux extérieurs et rendre ces nouvelles cités vivables. «La grande superficie de ces sites et les spécificités de la région ont fait que des retards sont enregistrés», a argumenté le ministre, soulignant que son département se penchera sur la question. Le ministre a même promis de se rendre prochainement dans la wilaya pour inspecter la situation et apporter les solutions adéquates. Temmar a rappelé que «la wilaya a bénéficié de 15 221 unités depuis 1999-2017». Le problème du squat des logements dans la wilaya depuis 1999 a été également soulevé. A ce propos, le ministre a indiqué que des «poursuites judiciaires sont entamées à l'encontre de ces indus occupants».Selon lui, 362 logements sont squattés dans la wilaya depuis 1999. «L'Opgi a intenté des procès à ces occupants illégaux. Les services de l'ordre font leur travail. La justice aussi», a relevé Temmar, regrettant que «des détériorations soient constatées dans ces cités, occupées anarchiquement».

Au sujet du maintien de l'aide de l'Etat dans les zones rurales, le ministre a indiqué que «un ajout de 3000 unités rurales seront attribuées à la wilaya cette année». «Les familles qui ont abandonné leurs domiciles retourneront chez eux.

Le président de la République a pris ces dispositions pour faciliter leur retour au bercail», s'est félicité le ministre. «160.000 logements s'ajouteront au parc immobilier existant (188.680 unités). Un nombre important qui contribuera à baisser la pression sur le logement», a estimé Temmar.

Toujours sur les logements, Temmar a assuré que le seuil de revenu mensuel qui sert de base de calcul pour bénéficier d'un logement social sera celui qui avait été mentionné lors du traitement du dossier.