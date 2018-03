AHMED OUYAHIA A TENU À LEUR RENDRE HOMMAGE "On est fiers de nos pompiers"

Par Walid AÏT SAÏD -

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui évite, habituellement de faire des déclarations lors de ce genre de cérémonie a dérogé, jeudi dernier à la règle. Et pour cause! Il a tenu à rendre un vibrant hommage aux pompiers algériens. Le chef de l'Exécutif a ainsi salué les capacités de ce corps républicain et des progrès réalisés sur le plan national et international. «Les Algériens doivent être fiers du corps de la Protection civile qui constitue une force qui dispose d'énormes potentialités qui a fait ses preuves dans de nombreuses occasions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays», a-t-il soutenu, en marge de la cérémonie de sortie de la 45ème promotion baptisée du nom de l'ancien chef de gouvernement Rédha Malek. Le Premier ministre a félicité le corps de la Protection civile pour son obtention, récemment, d'un certificat de reconnaissance et de conformité international de l'Organe consultatif international spécialisé dans la recherche et le sauvetage, relevant de l'ONU, lui souhaitant davantage de progrès. Un bel hommage...