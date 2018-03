POUR METTRE FIN AU CONFLIT QUI LES OPPOSE AU MAIRE Les villageois de Baghdad recourent au référendum

Par Kamel BOUDJADI -

C'est un petit village, mais quand il a un problème, il prend les allures d'un grand. Une grandeur sur tous les plans. L'histoire s'est passée avant-hier au village Baghdad, situé dans la commune de Tadmaït, une vingtaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Une vraie élection qui s'est déroulée dans les règles de l'art. Ce sont les villageois âgés de plus d'une vingtaine d'années, hommes et femmes, qui sont allés aux urnes pour donner leur avis sur le projet de construction d'une mosquée. Le projet était, depuis longtemps en litige entre le comité du village et l'APC. Aussi, la dernière réunion qui a réuni les deux parties a été sanctionnée par la décision de recourir aux urnes pour consulter les populations. Les résultats étaient sans appel, l'unanimité a été réunie autour du projet avec 253 voix alors que les suffrages contre se comptaient sur les doigts d'une seule main. A présent, la position du comité du village Baghdad se trouve renforcée par les villageois. Le vote s'est, selon les représentants du village, déroulé dans de très bonnes conditions. A bulletin secret, chaque villageois pouvait ainsi exprimer son opinion sur le sujet. Aujourd'hui donc, les citoyens reviennent devant le siège de la mairie accompagnant leurs représentants qui vont remettre au président de lAPC un procès-verbal des suffrages exprimés au sujet de la construction de la mosquée. Ces derniers, contactés hier, affirmaient qu'ils étaient plus que jamais décidés à mettre la pression pour que ce projet voie le jour dans des délais raisonnables. Les embûches tendues durant plusieurs années ne semblent donc pas convaincre grand monde. En effet, la construction de cette mosquée a toujours été à l'origine d'un bras de fer entre l'APC et les citoyens du village Baghdad. Les élus ont toujours manifesté une certaine réticence quand à la situation du terrain, à proximité d'une école primaire. Chose qui n'a jamais convaincu les villageois. Ces derniers, de leur coté, accusent les élus de jouer le jeu des détracteurs de ce projet. Un bras de fer a donc toujours opposé les deux parties. Depuis quelques semaines, les choses ont pris des proportions plus graves. Les villageois ont fermé le siège de l'APC deux fois durant le même mois de février. En cause, les tergiversations de l'APC quant à une réponse claire. Les villageois ont donc procédé à l'opération de vote pour couper l'herbe sous le pied des détracteurs du projet qui tentent, semble-t-il, de diviser les villageois. Aussi, les résultats de ce vote en faveur du projet est une invitation à discuter sérieusement, sans tergiversations, pour trouver des solutions. Le vote, c'est aussi une leçon de démocratie que vient de donner ce petit village situé dans la commune de Tadmaït. Un vote qui vient prouver que la société est foncièrement acquise à la gestion démocratique de la cité. Toutes les questions, y compris les affaires relatives au culte, sont soumises au vote sans aucun problème. Baghdad vient d'administrer une leçon à ceux qui tentent de faire croire que les citoyens ne sont pas aptes à gérer leur cité démocratiquement.