Ces graines qui nous viennent du Royaume

L'augmentation de saisies en ce qui concerne l'herbe, les graines et les plants de cannabis, utilisés pour la culture de cette drogue, laisse perplexe. En effet, en ce qui concerne l'herbe, l'augmentation est de 100%. Elle est de plus de 73% pour les graines et plus de 630% pour les plants de cannabis.

En 2009, un message de l'ambassade américaine à Alger, dévoilé, 2 ans après par WikiLeaks, affirmait que l'Algérie était devenue le principal pays de transit de la drogue venant du Maroc et des pays d'Amérique du Sud vers l'Europe. Selon le même document, malgré le passage de ces quantités, la santé des Algériens n'était pas menacée. Les choses semblent avoir bien évolué depuis cette date. Et c'est le dernier bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Onlcdt) qui le confirme.

Ce bilan fait état d'une baisse de plus de 53% des quantités de résine de cannabis saisies. Ce qui rassure à plus d'un titre sur la lutte contre ce fléau rampant et la réussite de la stratégie sécuritaire - avec des moyens importants, faut-il le souligner - mise en place qui a affaibli, d'un côté, les réseaux de trafic de cannabis dont un grand nombre a été démantelé, et a barré les routes de la drogue en renforçant le contrôle sur les frontières. Ainsi et selon l'Onlcdt, sur les 11 premiers mois de l'année 2017, les différents services de sécurité ont saisi plus de 48.903 kg de résine de cannabis contre 106.035,364 kg durant la même période de 2016. Cependant, et à bien voir le bilan publié par l'Office, si la baisse enregistrée dans les saisies, que ce soit celle de la résine de cannabis, la cocaïne (-89,36%), l'héroïne (-28,73%) ou encore les graines et les plants d'opium (-100%), l'augmentation de saisies en ce qui concerne l'herbe, les graines et les plants de cannabis laisse perplexe. En effet, en ce qui concerne l'herbe, l'augmentation est de 100%. Elle est de plus de 73% pour les graines et plus de 630% pour les plants de cannabis. Les augmentations enregistrées concernent également le crack (2644,35%), les psychotropes (7,78%) et les gélules (1009,38%). L'herbe, les graines et les plants de cannabis sont utilisés pour la culture de cette drogue et durant l'année 2017, plus de 21 affaires liées à la culture du cannabis ont été traitées en Algérie menant à l'arrestation de 27 cultivateurs de cannabis.

Les quantités de saisies relatives à la culture de la résine de cannabis en Algérie ne semblent pas, à première vue, alarmantes. Ni même le nombre de personnes arrêtées. Cependant, si on rappelle que, selon les spécialistes internationaux de la lutte contre le trafic, les quantités saisies dans un pays ne représentent généralement que 10% des quantités en circulation, cela donne clairement une idée sur une activité florissante dans le pays. L'Algérie risque ainsi de passer d'un pays de transit et de consommation à un pays de production. Le danger est là et il nous vient de notre voisin de l'Ouest, chiffres à l'appui. Puisque 80% des saisies de cannabis opérées, l'ont été dans la région ouest du pays. Une vraie «guerre» que mène le Makhzen contre l'Algérie. Et pourtant, dès que cette vérité est dite par les responsables algériens, le Maroc se «déchaîne» et accuse l'Algérie de l'attaquer. Le proverbe «il m'a frappé et a pleuré, il m'a devancé et il s'est plaint», semble bien être sa place dans ce cas-là. Mais heureusement que l'Algérie n'est pas le seul pays à dénoncer la production marocaine de drogue.

Dernièrement, c'était l'Espagne qui s'était plaint de la drogue du Royaume chérifien. Il y a aussi tous les rapports des organismes de l'ONU qui affirment que l'économie du Maroc repose sur l'«or brun» à plus de 23%. Ce chiffre correspond au poids qu'occupe le cannabis dans le PIB du royaume.

Le marché de la drogue brasse quelque 23 milliards de dollars dans ce pays, classé par l'agence onusienne de lutte contre le trafic de drogue, en tête des narco-Etats de la planète.

Alors quand Messahel évoque le transport par la Royal Air Maroc d'autre chose que des passagers, ou que les succursales des banques marocaines en Afrique versent dans le blanchiment d'argent, il n'y a pas de quoi s'étonner. Car, pour blanchir une masse monétaire de cette ampleur, les petites combines ne suffisent pas! Et il faut employer les gros moyens. Ce qui amène pas mal d'observateurs à dire, sans trop de risque de se tromper, qu'il existe une sorte de complicité au sein de l'administration économique marocaine, car les puissants narcotrafiquants marocains parviennent à injecter les bénéfices de leur trafic dans l'économie formelle, sans que l'on n'entende jamais parler de l'arrestation d'un baron de la drogue.

«La production totale de cannabis au Maroc durant la saison 2015-2016 est estimée à 700 tonnes métriques, ce qui équivaut à 23% du PIB marocain estimé à 100 milliards de dollars», a précisé le Département d'Etat américain dans un rapport sur le trafic de stupéfiants à l'échelle internationale publié le 3 mars 2017. Le Département d'Etat a également fait savoir que le Maroc, qui occupe déjà le rang de premier producteur et exportateur de cannabis au monde, est devenu un important pays de transit de cocaïne provenant de l'Amérique du Sud en direction de l'Europe, comme en attestent les deux saisies record de cette drogue qui ont eu lieu l'an passé à Oujda (250 kg) et à Dakhla (1230 kg). Lorsqu'on sait que sur la production estimée de cannabis, il y a 10 fois plus de saisies en Algérie qu'au Maroc, on comprend que Rabat qui, selon le rapport du Département américain, «a reconnu ses limites en matière de lutte contre la drogue», se cache derrière de faux prétextes pour dissimuler les complicités au niveau des institutions du pays. L'argumentaire marocain ne tient pas la route, ce qui a amené d'ailleurs, l'ouverture en février 2017, à Rabat, par l'administration américaine chargée de la lutte contre la drogue (Drug Enforcement Administration/DEA) d'un premier bureau régional en Afrique. Malgré l'ouverture de ce bureau, les dénonciations communes de la production marocaine de drogue, le problème de l'Algérie reste entier. Le pays est confronté à un réel danger et dépense des sommes colossales pour lutter contre ce fléau, non seulement dans la lutte contre ce trafic mais aussi pour la prise en charge des toxicomanes dont le nombre est en augmentation permanente. L'Algérie compte plus d'un million et demi de consommateurs, dont près de 20.000 toxicomanes pris en charge l'année dernière. Et il s'agit, malheureusement, de jeunes de moins de 35 ans. Le danger qui était à nos portes semble vouloir maintenant s'implanter dans notre «maison» Algérie. Le temps n'est plus à la dénonciation, mais à la riposte rapide et efficace. Et même si cela doit «fâcher» «notre ami le roi», alors soit, qu'il se fâche!