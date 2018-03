CONSTANTINE Un réseau international de trafic de drogue démantelé

Par Ikram GHIOUA

La chira touche toutes les couches de la société

Agissant sur la base de renseignement la sûreté de wilaya a réussi à mettre fin aux agissements d'un réseau international de trafic de drogue (kif traité) à Constantine, lors d'une importante intervention. Mobilisant la BRI, la sûreté de la wilaya a, dans un communiqué adressé à notre rédaction, souligné qu'il s'agit d'un réseau qui travaille de concert avec d'autres trafiquants d'un pays voisin. Dans son communiqué, la sûreté de wilaya indique que les mis en cause au nombre de sept sont âgés entre 25 et 45 ans, dont certains ne sont pas de Constantine, ajoutant qu'il s'agit également de repris de justice.

La même source précise que le démantèlement de ce réseau a pu être possible, suite à l'exploitation efficace du renseignement qui avait permis dans un premier temps d'intercepter selon un plan stratégique cinq individus au centre-ville de Constantine. L'interrogatoire de ces mis en cause a permis aux enquêteurs d'identifier deux autres inculpés qui tomberont dans une souricière de la BRI. Les investigations ne se sont arrêtées que quand la police a obtenu une autorisation d'extension des compétences pour intervenir dans une wilaya limitrophe et mettre la main sur le baron qui a acheminé la marchandise depuis un pays voisin.

Cette opération qualitative a permis de saisir au moins quatre véhicules qui servaient à l'acheminement de la marchandise, plus de 21 kg de kif traité, des psychotropes, des armes prohibées, une importante somme d'argent et des téléphones portables. Les mis en cause, ajoute la même source, ont été présentés par-devant le représentant du ministère public et placés sous mandat de dépôt, sur ordre du magistrat instructeur. Ils devront répondre des chefs d'inculpation de constitution d'un réseau international de trafic de drogue et psychotropes, détention d'armes et usurpation d'identité, puisque les mis en cause ont usé de portable avec des noms fictifs.

Toujours dans le cadre des efforts déployés par la sûreté dans la lutte contre les différentes formes de la criminalité, «la brigade judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Aïn Abid dépendant de la sûreté de la wilaya de Constantine, a interpellé des individus, âgés de 27 et 37 ans ayant des antécédents judiciaires et impliqués dans une affaire de détention et trafic de produits pharmaceutiques à usage de consommation humaine sans autorisation», indique un autre communiqué de la sûreté qui ajoute: «Faisant suite à des informations parvenues en date du 25/02/2018 aux forces de police de la sûreté de daïra, signalant qu'un individu s'adonnerait à la vente des stupéfiants au niveau des cités de la ville de Aïn Abid avec la possibilité de cibler les établissements scolaires».

Grâce aux recherches effectuées et aux investigations déclenchées, l'opération s'est soldée «par l'identification du suspect et le lieu de son activité, dans l'un des magasins de vente de volaille».

La même source précise qu'aussitôt «l'endroit investi suite à un plan d'action élaboré, les repris de justice ont été arrêtés, la fouille a permis la saisie d'environ 150 comprimés de Lyrica'' de différentes doses, connue dans les milieux de la criminalité par El Saroukh''.» Les suspects ont été transférés au siège de la sûreté de daïra pour complément de l'enquête.

Une procédure judicaire a été instruite à leur encontre en vertu de laquelle ils ont été présentés par-devant le parquet.