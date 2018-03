GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION À CONSTANTINE Sept morts dont trois enfants

Par Ikram GHIOUA -

Les poids lourds sont souvent à l'origine de ce genre d'accidents.

Dans un grave accident de la circulation survenu hier matin à Constantine, on dénombre sept victimes. Toutes ont été tuées sur le coup. Le drame est survenu au niveau de l'axe routier reliant la commune de Béni Hmidane à Constantine, quand un véhicule poids lourd a percuté une femme et un véhicule léger tuant les personnes à bord. Il s'agit d'un couple et leurs enfants dont le troisième a succombé à ses blessures au moment de son transfert vers l'hôpital. Dans un communiqué de la Protection civile transmis à notre rédaction, il est souligné que l'accident est survenu à 10 heures 7 minutes sur la Route nationale 27, au lieu dit Ouled Nia commune de Beni Hmidane.

Le communiqué précise que la victime qui a été percutée a rendu l'âme sur place. Même constat pour deux autres femmes, un homme et les trois enfants dont le dernier est décédé dès son admission à l'hôpital de Hamma Bouziane. Les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues, d'où l'ouverture d'une enquête par les services de sécurité qui se sont aussitôt déplacés sur les lieux pour relever les premiers éléments ayant conduit à cette catastrophe. L'excès de vitesse n'est pas à écarter cependant.

Le dernier bilan des accidents de la circulation inscrit entre les 22 et 24 février faisait état de neuf décès et 17 blessés dans 10 accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays. Durant ces 48 heures la wilaya de Sétif déplorait le bilan le plus lourd avec trois personnes décédées et quatre autres blessées, suite à deux accidents de la route survenus dans les communes de Aïn Ouelmane et de Aïn Arnat, précise la Protection civile.

Les statistiques du Cnpsr ont révélé que pour l'année 2017, le bilan concernant les accidents de la circulation est particulièrement lourd.

Les mêmes services ont enregistré 25.038 accidents ayant entraîné la mort de 3639 personnes et 36.287 blessés au niveau national.

Avec ces chiffres effrayants, l'Algérie demeure parmi les pays où la conduite est qualifiée de catastrophique. Même avec une baisse relative suite aux mesures de sécurité routière et aux procédures juridiques rigoureuses contenues dans la nouvelle législation, ainsi qu'aux campagnes de sensibilisation ayant mené à une baisse continue des indicateurs de l'insécurité routière, cela ne semble pas être compris par la plupart des conducteurs, notamment des bus et des poids lourds.