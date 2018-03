IL FERA CAMPAGNE POUR SON INITIATIVE POLITIQUE Le PT investit le terrain

Par Nadia BENAKLI -

Il n'abandonne pas. Le Parti des travailleurs va se déployer sur le terrain pour promouvoir son initiative politique. Malgré le refus de plusieurs partis politiques de cautionner cette démarche, la formation de Louisa Hanoune a lancé une campagne de mobilisation auprès des citoyens.

«Nous allons organiser des sorties à travers les 48 wilayas pour expliquer notre initiative aux citoyens et collecter les signatures», a déclaré Ramdane Youcef Taâzit, député et membre de la direction du PT. Contacté par nos soins, ce responsable a indiqué que «ces sorties visent à expliquer le contenu de la lettre adressée au président de la République lui demandant d'arrêter en urgence la politique d'austérité qui crée des conditions de vie insupportables et élargit dangereusement les disparités sociales».

La secrétaire générale, Louisa Hanoune, va s'impliquer avec force dans cette campagne. Selon notre interlocuteur, la première responsable du parti animera plusieurs meetings et des sorties de proximité. Le Parti des travailleurs soutient qu'il y a une crise multidimensionnelle qui nécessite d'opérer en urgence des changements afin d'éviter le chaos. Pour le Parti des travailleurs, l'élection d'une Assemblée constituante reste la seule solution pour faire sortir le pays de l'impasse. «Face à la crise politique actuelle qui s'exprime par l'absence d'institutions légitimes et crédibles, nous nous adressons au président de la République pour qu'il donne la parole au peuple pour qu'il puisse choisir librement la forme et le contenu des institutions dont il a besoin pour satisfaire toutes ses aspirations et sauver le pays du statu quo actuel», a martelé Taâzibt. Pourquoi une Assemblée constituante? le PT estime que «seule une institution avec de larges prérogatives sera capable de contrôler le gouvernement et prendre des mesures salutaires pour le pays, à commencer par la libération de la justice et de stopper le pillage des richesses par une minorité de prédateurs». Le parti fait un constat sur ses premières sorties sur le terrain en relevant l'enthousiasme des citoyens. «La campagne est reçue avec un certain enthousiasme par la population car elle part de la réalité des problèmes vécus et surtout elle propose une sortie de crise et ne se contente pas d'analyser les événements» indique notre interlocuteur.

Lors d'une sortie de proximité menée, hier, au niveau de la Grande Poste à Alger, Taâzibt avance que son parti a pu collecter 250 signatures en moins de deux heures de temps. «Des militants politiques y compris des partis de l'allégeance ont signé la lettre adressée au président de la République», a-t-il témoigné. Conforté par ce soutien, le Parti des travailleurs est déterminé à aller jusqu'au bout.

«Nous allons poursuivre la campagne et intensifier cette initiative pour donner la possibilité aux citoyens de débattre de leurs problèmes et des moyens de les résoudre», s'engage Taâzibt. Le Parti des travailleurs veut, à travers cette initiative, créer les conditions d'un véritable changement. Il y a lieu de rappeler que ce n'est pas la première fois que le PT lance un tel cri d'alarme en proposant à chaque fois comme solution une Assemblée constituante. L'initiative a été vivement critiquée par les partis de la coalition, lesquels estiment que le pays est doté des institutions qui font leur travail en toute sérénité. Même au sein de l'opposition, l'initiative n'a pas fait d'écho. Le front d'El Moustakbel est le seul à avoir soutenu la démarche de Louisa Hanoune.