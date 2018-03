BÉJAÏA Tension sur les routes

Par Arezki SLIMANI -

Il a fallu l'intervention du président de l'APW pour que les deux plus importants axes routiers nationaux de la wilaya de Béjaïa (RN 09 et 12) reprennent du service, hier, après plus d'une demi-journée de fermeture.

Le fléau de la fermeture des routes a de nouveau frappé la région de Béjaïa. Deux de ses plus importants axes routiers ont été fermés hier matin, à la circulation. Les citoyens, qui usent et abusent de cette manière de protester, ont voulu crier leur ras-le-bol d'un vécu pas trop supportable. La région de Béjaïa possède désormais une nouvelle vocation. Celle où l'on est incertain de vaquer normalement à ses occupations. Le rituel des fermetures de routes pour un «oui» ou pour un «non» s'invite avec ses désagréments et ses inconséquences sur de nombreuses autres personnes, habitants et visiteurs, qui n'ont aucune responsabilité directe ou indirecte des problèmes posés.

«L'affectation opaque» de 188 logements LPA de la commune a suscité la colère à Sidi Aich. Une colère qui s'est traduite par la fermeture de l'axe routier national n°26. Pendant de longues heures les usagers étaient bloqués sous la pluie dans les deux sens. Il a fallu l'intervention du président de l'APW, Haddadou Mehenni, accompagné d'autres élus pour que les manifestants daignent ouvrir la voie à la circulation. Le député indépendant de la région s'est lui aussi déplacé sur les lieux. Ce dernier qui dit «ne pas partager la méthode utilisée car elle pénalise uniquement la population», s'est montré «solidaire avec leur cause», préconisant plutôt de «fermer le siège de la daïra ou de la wilaya». Selon le député Brahim Benadji: «Depuis plus de 2 ans qu'une liste secrète à été faite par les autorités, depuis ce temps-là, les citoyens ne demandent que l'affichage public de cette liste, mais les autorités refusent toujours» précisant «avoir interpellé au mois d'août le wali dans son bureau sur ce problème, mais à ce jour il ne veut rien faire». le député Benadji explique ce refus d'affichage de la liste des bénéficiaires par le fait que «la majorité des bénéficiaires sont les membres des familles des différentes autorités». une accusation, qui n'est pour l'instant pas démentie. La route nationale 09 a, elle aussi, vécu le diktat des citoyens d'une grande cité en quête de gaz de ville. Tôt le matin ils ont investi la rue dans un élan qui n'a de valeur que d'exprimer leur détresse face à l'absence de réponse à leurs doléances maintes fois soulevées. «Nous voulons voir nos foyers raccordés au réseau de gaz de ville», affirme un manifestant qui ne cache pas sa colère, face à cet état de fait imposé. Là aussi, il a fallu qu'une délégation de l'APW soit sur place pour écouter les manifestants et les apaiser. Le président de l'APW, qui se distingue depuis son élection aux commandes de l'institution, devrait sûrement avoir promis d'intercéder auprès de la SDE pour accélérer le raccordement de ces foyers, d'autant plus que nous sommes en pleine période hivernale.