LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS "Le phénomène du cabas existe"

Par Madjid BERKANE -

Il n'y a pas de pénuries dans des médicaments, mais seulement des perturbations.

Le rapport entre le patient et le pharmacien ne sera plus un rapport commercial. Il le sera aussi thérapeutique. C'est ce qu'a indiqué, hier, le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Lotfi Benbahmed, sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale. «En clair, le pharmacien ne remettra pas que des médicaments aux patients, mais il leur prodiguera aussi des conseils», a-t-il expliqué, en ajoutant que c'est cette nouvelle mission-là qui permettra au pharmacien de retrouver la noblesse de son métier. Cette mission recommandée par l'OMS sera-t-elle prodiguée gratuitement?

Lotfi Benbahmed dira non. «Elle sera prise en charge au même titre que le remboursement des médicaments par la sécurité sociale», précise-t-il. «L'entrée en vigueur de cette nouvelle mission aura lieu une fois la nouvelle loi sanitaire adoptée», a ajouté le docteur Benbahmed. Répondant en outre à la question en rapport avec les pénuries de certains médicaments dans les officines, le président de l'Ordre national des pharmaciens, a indiqué qu'il n'y a pas de pénuries, mais seulement des perturbations dans la distribution de certains médicaments. «Le phénomène de perturbations touche tous les pays», a-t-il argué, en rassurant que ce sont des perturbations temporaires.

Questionné sur le gaspillage des médicaments en Algérie, le docteur Benbahmed a déclaré qu'il n'y a pas de gaspillage. «Les patients algériens consomment de très loin moins de médicaments en comparaison avec les citoyens des pays européens et ils sont au même niveau avec ceux des pays voisins»,dira l'invité de la Chaîne 3. A ce propos, l'invité de la Radio nationale a plaidé pour la création des entreprises de récupération des médicaments périmés. «Il faut que les autorités en charge de cette question songent à créer de telles entreprises existant sous d'autres cieux»,a-t-il préconisé.

Pour ce qui est de la facture des médicaments qui ne veut pas baisser, et ce, malgré l'augmentation de la production nationale(55%), le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait savoir que l'origine de ce problème a un rapport avec le fait que les pouvoirs publics revoient en hausse à chaque fois les besoins des pharmacies et des hôpitaux publics. Au sujet de la prolifération du phénomène du cabas ces derniers années, l'invité de la Radio nationale a déclaré que ce phénomène est réel et il ne cesse de prendre des proportions inquiétantes. Pour le président du Conseil national, il y a derrière ce phénomène des réseaux structurés qu'il faut surveiller de très près. «Les herboristes et les importateurs des compléments alimentaires sont les responsables de ce phénomène», dira-t-il. Abordant la question de la désorganisation caractérisant les gardes de nuit des pharmacies, le docteur Benbahmed a signifié que ce problème est abordé sérieusement par les professionnels et il ne tardera pas à être résolu.

En effet, ces derniers ne parlent pas uniquement des gardes, mais du respect de ces dernières. «Ainsi, les pharmaciens sont sommés désormais non-seulement de respecter leur tour de garde, mais aussi à ne pas transgresser la garde de leurs collègues», fera-t-il remarquer, ajoutant que l'administration a instauré récemment des sanctions contre les récalcitrants.

Pour informer les citoyens des lieux de ces pharmacies, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a préconisé l'utilisation des nouvelles technologies. Répliquant sur la question de l'anarchie caractérisant l'attribution dans les agréments, soulevée par les pharmaciens fraîchement diplômés, l'interviewé de la Chaîne 3 a indiqué que l'attribution de ces agréments se fait en toute équité. Le seul barème qui régule l'attribution de ces agréments est le nombre d'habitants, à savoir 5000 habitants pour une officine.