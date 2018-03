LE GROUPE TAHKOUT L'ANNONCE La première Suzuki est pour mai prochain

Par Salim BENALIA -

L'usine sera située dans la zone industrielle de Saïda et produira 15 000 véhicules badgés Suzuki la première année, voire 100 000 unités par an à terme, avec un taux d'intégration de 15% la première année et de 40% dès la troisième année de production.

La première voiture nippone de marque Suzuki fabriquée en Algérie, sortira de l'usine au mois de mai prochain. L'information est désormais relayée par les médias nationaux spécialisées et reprise par nos confrères en ligne à l'instar de TSA. Un avant-goût de ce projet ambitieux entrepris par le puissant Groupe automobile Cima Motors a été donné à la faveur du dernier Salon automobile de l'ouest, à Oran.

En effet et à la faveur de cette manifestation qui a eu lieu au Centre des Conventions d'Oran CCO, au mois de décembre 2017, un généreux espace était dédié à la marque japonaise sous la bannière de Cima Motors et offrait aux visiteurs l'occasion d'apprécier de près les modèles inédits du constructeur, à l'instar des Suzuki Celerio, Grand Vitara, Ertiga, Siaz et Baleno.

Quelques-uns seulement, notamment la Suzuki Alto et la berline Swift, c'est-à-dire les voitures les plus populaires en Algérie et qui ont connu leur plus grands succès au plus fort du marché automobile en Algérie, seront finalement montées à Saïda. L'usine sera située dans la zone industrielle de Saïda et produira 15 000 véhicules badgés Suzuki la première année, voire 100 000 unités par an à terme, avec un taux d'intégration de 15% la première année et de 40% dès la troisième année de production. Selon Mahieddine Tahkout approché par notre confrère El Moudjahid, l'intégration locale se fera, grâce à un réseau de sous-traitants qui accompagnera le constructeur japonais en Algérie, afin de fabriquer localement des composants dont des sièges et du câblage.«Nous comptons atteindre la barre de 100 000 véhicules dans un délai de 5 années», a annoncé Mahieddine Tahkout qui a rappelé que son groupe est également partenaire avec le constructeur iranien Saipa dont les véhicules seront également montés prochainement en Algérie.

Notons que l'on a rappelé alors, vers la fin de l'année 2017, que l'unité de montage produira plus de 10 000 véhicules par an dans une première étape avec une capacité d'embauche immédiate de pas moins de 400 personnes.

Cette implantation de Cima Motors s'inscrit dans le cadre de la politique prônée par le gouvernement, obligeant les concessionnaires automobiles algériens à investir dans l'industrie automobile avant le 1er janvier 2017, au risque de perdre leur agrément.

Ce projet d'investissement premier du genre dans la wilaya de Saïda, donnera lieu à une opération de formation théorique et pratique des personnels dans la wilaya de Tiaret, encadrée par une équipe japonaise relevant de la firme Suzuki.

Le Groupe Tahkout s'affiche donc en grand sur la scène automobile nationale, avec cet enjeu de taille, qu'est celui de l'intégration industrielle et d'une approche intégrée des projets embrassés. Tahkout détiendra donc trois usines de montage de véhicules de trois marques asiatiques. Si les chiffres avancés - 100 000 véhicules Hyundai et 100 000 véhicules Suzuki - sont atteints, le Groupe Tahkout sera le premier «constructeur» automobile en Algérie, observe-t-on par ailleurs. Rappelons que le concessionnaire multimarques Cima Motors vient d'inaugurer le plus grand showroom en Afrique, dédié à la marque sud-coréenne Hyundai. Véritable cocon, tout en vitres, il permet au visiteur d'apprécier toute la beauté et la qualité des modèles exposés. L'inauguration de cette importante structure a vu également la révélation de la nouvelle i30, soit la troisième génération du modèle et dont le prix sera incessamment communiqué au public. Le véhicule sera monté à l'usine de Tiaret Tahkout Manufacturing Company (TMC) et renforcera la gamme des véhicules particuliers Hyundai.