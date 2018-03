MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE-CNAPESTE Le dialogue reprend ses droits

La rencontre entre la ministre de l'Education nationale et le Cnapeste, annoncée par Nouria Benghebrit a eu lieu hier, en début d'après-midi. De prime abord et selon les propos du premier responsable du syndicat, Salim Oualha, la prise de contact s'est faite dans les meilleures conditions possibles, créditant ainsi les propos de la ministre sur sa volonté de dialogue et donnant à l'orientation du président de la République, tout son sens.

Le coordinateur du Cnapeste a indiqué à l'APS que cette rencontre devait concerner «des revendications soulevées, à leur tête l'exécution du PV national signé le 19 mai 2015», ajoutant que le syndicat souhaite que cette rencontre avec la première responsable du secteur soit «sincère et sérieuse» et à même de régler les problèmes que connaît le secteur et de préserver la stabilité de l'école algérienne.

Selon le même responsable, les points à discuter ont trait à la création d'une commission mixte chargée de fixer le nombre de postes et les modalités de promotion aux grades nouvellement créés (enseignant principal et enseignant formateur), qui sera opérationnelle à partir du 7 mars en cours, tandis que l'approbation des promotions est prévue avant fin 2018. Le syndicat réclamera au ministère «des garanties en vue d'assurer le droit à la promotion à tous les enseignants remplissant les conditions», a-t-il soutenu.

Dans ce cadre, le syndicat revendique la prise en charge de certains cas relatifs aux postes en voie de disparition (enseignants d'écoles primaires, enseignants de l'enseignement technique secondaire et laborantins), notamment en leur assurant une formation jusqu'à la prise en charge totale de ces cas.

Il s'agit également, selon le même responsable, de «l'installation officielle des structures de la médecine du travail, d'une formule de logement adaptée aux enseignants, de la comptabilisation des années d'études effectuées au niveau des Ecoles normales supérieures (ENS) au sein de la carrière professionnelle et de la retraite, de l'inventaire des biens des oeuvres sociales et du droit à la prime d'excellence et à celle du Sud, calculées sur la base de l'actuelle grille des salaires.