PRODUCTION LAITIÈRE DÉTOURNÉE Le ministre de l'Agriculture veut sévir

Par Abdenour MERZOUK -

Abdelkader Bouazghi

L'Algérie produit environ 4 milliards de litres par an. Seuls 900 millions sont collectés et destinés à la consommation.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, s'est déplacé hier, à Bouira. Après un passage à la coopérative centrale des céréales et légumes secs où lui ont été présentés les indices du secteur, le ministre s'est rendu à Raffour, commune de M'Chedallah où il a inauguré une foire dédiée à l'huile. 64 exposants producteurs maraîchers, oléiculteurs et apiculteurs ont étalé leur savoir-faire. Sur place, le ministre annoncera la décision prise dans le cadre de la loi de finances et qui porte sur l'aide consentie aux éleveurs dans le cadre du soutien du prix de l'orge.

Une enveloppe de 10 milliards de DA sera allouée à ce segment de l'agriculture. La filière de l'oléiculture qui aura produit cette année plus de 80 millions de litres d'huile a aussi besoin d'une réorganisation dans le cadre des contrats de performance, surtout que le produit algérien bénéficie d'une réputation qui dépasse nos frontières. Plusieurs producteurs de Bouira ont déjà exposé au Salon de l'agriculture de Paris. Les producteurs de leur côté, ont soulevé le problème de la commercialisation de leurs productions. Le ministre demandera aux autorités locales de trouver des solutions à travers la mise en place de marchés de gros et de proximité qui seront ouverts à ces producteurs.

L'autre grand fait reste la situation des autorisations pour des exploitations en concession. Là aussi, le ministre annonce la mise en place d'une commission qui se chargera dans les prochains jours du recensement des bénéficiaires, de l'état des exploitations. Des mesures strictes seront prises pour remettre de l'ordre dans ce créneau. La rareté du lait n'est pas à mettre sur le compte des producteurs. L'Algérie produit environ quatre milliards de litres par an. Seuls 900 millions sont collectés et destinés à la consommation. Le reste est recueilli par les fabricants des dérivés du lait. Cette situation porte préjudice à la filière, surtout que le lait est subventionné.

A titre indicatif, la totalité du lait collecté à Bouira va dans les wilayas limitrophes et est destiné à la fabrication des yaourts, des fromages, d'où cette pression sur le lait.

Le ministre a promis de remédier à cette situation avant le mois de Ramadhan où la demande augmente. Le troisième point était le complexe privé producteur d'oeufs à El Hachimia. L'investisseur privé compte satisfaire la demande nationale en augmentant la capacité de son unité. La visite sera clôturée à Aïn Bessem où le ministre assistera à la mise à l'eau d'alevins dans le barrage Lakhal. Nous ne conclurons pas sans revenir une nouvelle fois sur les conditions lamentables de travail de la presse, lors de ces visites. Des intrus viennent encombrer les lieux et nous obligent à jouer des coudes pour interroger les invités de la wilaya ou entendre ce qu'ils disent.