GAÏD SALAH À L'ACADÉMIE DE CHERCHELL HOUARI BOUMEDIENE "Nous investissons dans l'homme et pour l'homme"

Par Ikram GHIOUA -

Gaïd Salah saluant les officiers supérieurs à Cherchell

Le vice-ministre de la Défense nationale a insisté sur le facteur de l'investissement dans la ressource humaine.

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, était en visite de travail et d'inspection à l'Académie militaire de Cherchell Houari Boumediene. Cette visite entre dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution des programmes d'enseignement et de formation au titre de l'année scolaire 2017-2018, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ce déplacement permettra au vice-ministre de la Défense nationale lors d'une réunion qu'il a présidée de mettre l'accent sur l'importance que revêt cette rencontre au regard de l'attention accrue qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à consentir tout effort susceptible de doter l'Académie militaire de Cherchell Houari Boumediene de tout l'intérêt qu'elle mérite pour pouvoir poursuivre avec toute l'efficacité requise, ses efforts dans la formation et pour assumer parfaitement le rôle pionnier qui lui est dévolu, précise la même source, ajoutant «afin qu'elle demeure une véritable pépinière dans la formation des compétences et une source inépuisable, alimentant les différentes unités de combat en ressources humaines compétentes et qualifiées, leur assurant l'accomplissement parfait de leurs missions».

Dans ce contexte, le vice-ministre de la Défense nationale souligne dans une intervention: «J'ai affirmé, à maintes reprises, l'intérêt que j'accorde personnellement au message porté par le système de formation de l'Armée nationale populaire, qui ne doit pas être exclusif uniquement aux aspects de qualification, de renforcement des compétences, d'apprentissage des connaissances et des sciences militaires aux différents niveaux techniques et technologiques», mais aussi soutient l'hôte de Cherchell «doit également se singulariser par une vision globale qui a trait à d'autres aspects que je considère comme des motivations fortes et nécessaires pour la formation d'un homme engagé envers son serment, son Armée et sa Patrie, un intellectuel équilibré et pleinement conscient de l'importance du référentiel historique et de son rôle dans le renforcement des facteurs de raffermissement du sens du devoir».

Pour le chef d'état-major de l'ANP, «ceci s'ajoute, absolument, à l'importance d'observer savamment la conjoncture qui domine sur la scène internationale et régionale et d'être conscient des origines et des dimensions de ses variables, ainsi que de ces événements accélérés et de leurs répercussions sur la sécurité de l'Algérie et sa Défense nationale». Le conférencier faisait référence au renforcement dans l'investissement dans la ressource humaine, car explique-t-il, «elle constitue le plus bénéfique de tous les investissements et considère le système de formation comme la première et la principale matrice de cette démarche vitale et le facteur incontestable de réussite de cette dernière».

Qualifiant cette démarche de sensible, il ne manquera pas de souligner, «l'aboutissement de cet investissement nous impose toujours de prendre en considération les leviers adéquats d'enseignement et de formation qui s'assoient sur le fait que la meilleure démarche pour atteindre les objectifs escomptés est de bien investir dans les ressources humaines, matérielles et d'infrastructures disponibles, de tirer profit des méthodes pédagogiques modernes et d'admettre que tout exploit effectif réalisé sur le terrain dans le domaine de la formation, découle inéluctablement de la réussite du facteur humain en allant de la base jusqu'au sommet». Dans ce même contexte, le vice-ministre de la Défense nationale insiste aussi, sur «l'accompagnement scrupuleux et perspicace des méthodes innovantes de développement que connaît le monde».

Pour lui «il y a une complémentarité et une influence partagée entre le développement de la ressource humaine et la formation, car cette dernière est le moteur, voire le générateur de la ressource humaine. Il n'y a pas de formation sans ressource humaine et vice versa, parce que la performance des éléments est liée, proportionnellement, à la qualité de leur formation». Ne manquant pas de mettre l'accent sur le sens du devoir et l'esprit du dévouement et de loyauté envers leur pays, il exhortera l'ensemble à prendre l'exemple des sacrifices et des hauts faits de nos chouhada et moudjahidine de la glorieuse révolution de Libération nationale qui ont sacrifié leur jeunesse et leurs vies pour leur Patrie. A ce titre, il a rappelé «la Journée nationale du chahid, le mois des chouhada, la Journée de la victoire et bien d'autres chères commémorations qui sont des événements historiques phares, accueillis par les mois de février et mars, des mémoires que le système de formation ne peut manquer de transmettre et imprégner leurs enseignements historiques aux jeunes générations, car le chahid est celui qui a sacrifié son âme et son sang pour son peuple et sa Patrie, celui qui a donné de sa jeunesse pour l'Algérie, celui qui a écrit l'histoire de sa Nation uniquement en lettres de sang». Plus loin dans son intervention, le vice-ministre de la Défense nationale soutient encore «nos vaillants moudjahidine et chouhada n'avaient pas de troisième choix que celui de se sacrifier ou de triompher et remporter l'une des deux gloires.

L'Algérie, chers jeunes gens, n'a pas obtenu son indépendance sans peine, car sans ces vaillants hommes, elle n'aurait pu se libérer ni savourer le goût de l'indépendance et de la liberté». Il commencera par dire «il est, de ce fait, inadmissible que l'une des générations de l'Algérie indépendante oublie que celui qui a sacrifié son âme et son sang était lui aussi plein de jeunesse, et avait lui aussi le droit de la vivre, mais s'est refusé une vie de fausse liberté, dans une nation enchaînée au joug du colonialisme. Tels sont les enseignements que vous ne devez pas omettre». Au terme de son allocution, le vice-ministre de la Défense nationale a insisté sur le facteur de l'investissement de la ressource humaine en déclarant: «Je tiens à rappeler, devant vous aujourd'hui à cette heureuse occasion, que notre capital est la ressource humaine dans laquelle nous investissons. Notre investissement est, donc, dans l'homme et pour l'homme.»

Ce n'est que par cet aspect que tous les futurs enjeux seront raflés. Mais aussi par lequel «l'Armée nationale populaire continuera son parcours d'investissement aboutissant et fructueux dans cette véritable richesse, à savoir la richesse humaine qui s'articule, pour son développement, sur une attention particulière et sur une stratégie bien étudiée, ambitieuse et souple dans son application. Une stratégie basée sur l'homme créatif et sur la ressource humaine innovante qui représente exclusivement la locomotive de tout effort de développement et de renouveau. Ceux-là sont ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur ont été confiés et honorent leurs engagements».