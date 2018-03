CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE Les villages lauréats accueillent déjà les touristes

Par Kamel BOUDJADI -

L'ambiance commence déjà à s'animer à travers plusieurs villages. Certains ont commencé à se préparer à la course depuis plusieurs années.

Ils sont des dizaines de villages à se préparer pour participer au concours Rabah Aïssat du «village le plus propre». Après plusieurs versions qui ont réussi à faire naître une véritable dynamique, ce concours s'impose désormais comme une véritable tradition. L'image féérique des villages qui ont déjà été vainqueurs est en grande partie derrière cet élan qui se propage d'année en année. Aït Boumesaoud, Zouvga, Tiferdhout, sont des légendes en matière d'environnement et de propreté.

Cette année donc, le concours mobilise de plus en plus de villages. C'est un fait désormais établi. Les villages de Tizi Ouzou sont capables de se prendre en charge en matière d'environnement. L'aide des pouvoirs publics en finances et en moyens techniques est venue renforcer cette culture de la propreté ancestrale dans le village kabyle. La volonté des pouvoirs publics à accompagner cette dynamique se manifeste par les importantes enveloppes budgétaires mobilisées au profit des villages lauréats.

Aussi, l'ambiance commence déjà à s'animer à travers plusieurs villages. Certains ont commencé à se préparer à la course depuis plusieurs années. Des villages sont complètement transformés par leurs habitants dans l'optique de participer au concours Rabah Aïssat du village le plus propre. Ainsi, l'expérience en la matière vaut son pesant d'or. Pour participer, beaucoup de comités de villages sont nés dans cet objectif. Des jeunes se regroupent en effet en comités de villages, en associations et se lancent spontanément dans les opérations d'inscription au niveau de la commission qui va examiner les dossiers.

Parallèlement à ce volet administratif, les jeunes se mettent déjà au travail. Certains villages commencent déjà à apparaître de meilleure «mine». Le travail le plus important commence en fait au niveau des places publiques. Pour prendre part au concours, la place du village, lieu ancestral de communion, doit répondre à plusieurs critères. Garder et sauvegarder l'authenticité du village kabyle. C'est après qu'arrivent les routes, les fontaines, les aménagements de la voirie et la collecte des déchets.

En la matière justement, il convient de signaler que les villages de Kabylie en général et de Tizi Ouzou particulièrement s'imposent comme des prototypes de prise en charge moderne de la collecte des déchets. Certains villages, comme Tiferdhout et Boumesaoud, sont arrivés à réussir le passage au compostage et au tri sélectif. En matière d'hygiène, ces villages n'ont absolument rien à envier aux villages des pays les plus développés en matière d'environnement. Bien au contraire, rares sont les villages européens qui ont réussi cet exploit sans l'aide des pouvoirs publics.

En fait, cette tendance à se prendre en charge en matière d'environnement renseigne si besoin est sur la capacité de ces populations à s'intégrer à la modernité sans aucune difficulté. Cela indique aussi que l'Etat ne trouvera pas de problèmes dans sa stratégie de développement de la culture environnementale dans ces villages. Désormais à Tizi Ouzou, les villages rivalisent entre eux dans l'optique de la prise en charge environnementale. Le tri sélectif, le compostage sont des méthodes utilisées dans plusieurs villages et quartiers par les citoyens. Dans certains cas, les services de la voirie communaux arrivent difficilement à suivre la cadence du développement et de l'avancée de cette culture.

Enfin, en attendant de connaître les concurrents, les touristes sont déjà invités à venir admirer la beauté des villages déjà vainqueurs du concours. Ceux qui sont venus ne regrettent pas. D'ailleurs, le nombre de visiteurs qui affluent vers Boumesaoud et Tiferdhoud augmente de jour en jour.